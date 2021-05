FCU Craiova pregateste doua lovituri pe piata transferurilor! Ce fotbalisti vrea Mititelu sa ii aduca lui Mutu in echipa

FCU Craiova se pregateste de Liga 1.

Adrian Mutu va fi noul antrenor al echipei lui Adrian Mititelu. In speranta unui sezon foarte bun, Craiova lui Mititelu incearca sa ii aduca pe Gicu Grozav (30 de ani) si Raul Rusescu (32 de ani).

Conform jurnalistului Dan Filoti, oltenii negociaza cu Gicu Grozav, jucator ce va pleca de la Diosgyor in aceasta vara. Acesta ar fi mers deja la Craiova sa negocieze, alaturi de Adi Mutu.

Standard Liege, U Cluj, Petrolul, Terek Grozni, Dinamo, Karabukspor, Bursaspor si Kisvarda sunt echipele pe la care a trecut Grozav in cariera. Fotbalistul a strans 29 de selectii si 5 goluri pentru echipa nationala.

Mititelu si-l doreste si pe Raul Rusescu, fotbalist ce se va desparti de Academica Clinceni la sfarsitul acestui sezon, cand ii expira contractul. 6 goluri in 14 meciuri are Rusescu in aceasta stagiune. El a mai evoluat pentru Unirea Urziceni, FCSB, Sevilla, Braga, Osmanlispor si Giresunspor, pana sa ajunga la Clinceni.