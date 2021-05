EXCLUSIV | "O sa analizam toate propunerile si o sa vedem ce e cel mai bine!" Noul presedinte al FCU Craiova anunta un obiectiv maret pentru nou-promovata

Marcel Puscas a revenit la FCU Craiova, dupa ce a mai fost presedinte al clubului si in trecut.

Echipa lui Adrian Mititelu pare pusa pe fapte mari, iar dupa ce au inceput sa mute la nivel administrativ, acum formatia olteana cauta sa se intareasca pentru a forta accederea in playoff inca de la primul sezon de la promovarea in Liga 1.

"In privinta jucatorilor, da, suntem in discutii si cu Paraschiv, dar inca nu e concretizat. Sunt mai multi jucatori in vizor si e normal sa fie asa, cand treci de la un esalon la altul. Eu il stiu pe Paraschiv de 4 ani, e un tanar de perspectiva. E o sansa si pentru el. Are calitati interesante. De obicei, in perioada asta, toata lumea se misca. Foarte multi, impresari, jurnalisti, care arunca zvonuri.

Sigur, o sa analizam mai toate propunerile si o sa vedem care variante sunt cele mai bune pentru noi, privind raport calitate pret. Are o experienta mai mare decat au avut altii, care au fost si pe la nationala sau pe la anumite cluburi. Mutu are deja 4-5 ani de antrenorat. Cred ca, fiind tanar, poate sa se afirme si el la Craiova. Si noi suntem o nou-promovata, el fiind un antrenor tanar.



Sper sa se semneze si sa se hotarasca. Incercam sa facem cat de mult putem si sa ajungem in varf, unde am mai fost. Totusi, e si o istorie in spate care te obliga. Nici patronii nu sunt genul de oameni care sa agreeze performante slabe. Daca e sa fim sinceri, uitati-va cine a ajuns in playoff.

Clinceni, care nu spera, Chindia era sa ajunga, Argesul, care era nou-promovata. Meciul cu CSU o sa fie cum e la Liverpool, un derby. Sper sa fim noi cei care castiga. Oricum, Craiova e un oras care mananca fotbalul pe paine si nu agreeaza jumatati de masura", a spus Marcel Puscas la Ora Exacta in Sport.