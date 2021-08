Miță Iosif, complimentat înainte de duelul cu FCSB: „Are atâta minte grasul ăsta, de neînchipuit!”

Dumitru Dragomir are numai cuvinte de laudă despre Rapid și Mihai Iosif.

Rapid este revelația acestui început de campionat. După primele patru etape, giuleștenii ocupă poziția a doua în clasamentul Ligii 1, cu 10 puncte, la două puncte în spatele CFR-ului.

Forma echipei pregătită de Mihai Iosif l-a impresionat și pe Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF cunoaște bine situația de la club, având în vedere că Rapid se cazează la hotelul fiului său din Poiana Brașov, atunci când este în cantonament. De altfel, Dragomir a ținut, în stilul caracteristic, să îl laude pe antrenorul giuleștenilor.

Dragomir: „Rapid e în primele cinci echipe ale campionatului”



„Eu am crezut că e totul întâmplător. Am participat la o discuție pe care a avut-o cu jucătorii… Băi, fraților! Are atâta minte grasul ăsta, de neînchipuit!

Convingerea mea este că Rapid e între primele cinci echipe ale campionatului ca valoare. Au un patron tânăr care a știut ce să facă. L-a adus și pe Niculae, care e tânăr, fără experiență, dar cu multă putere de muncă, și eu văd că are rezultate de când a venit. Acum l-au adus și pe Maftei, ăsta este un lucru absolut extraordinar! Faptul că l-au adus pe el și pe Gabi Răduță e un lucru nemaipomenit”, a declarat fostul președinte al LPF pentru ProSport.

În primele patru meciuri din Liga 1, Mihai Iosif a fost declarat de două ori antrenorul etapei de către LPF. Prima dată după victoria cu CS Mioveni, 2-0, din al doilea meci al campionatului, iar ultima oară în ultima partidă cu FC Argeș, câștigată de Rapid cu 1-0.

Pentru Mihai Iosif și elevii săi urmează duelul cu FCSB, de dumunică, 15 august, de la 21:30, live text pe www.sport.ro și facebook.com/sport.ro.

Tweet FCSB Rapid Dumitru Dragomir mihai iosif Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!