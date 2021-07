Stand-up comedy, a doua specializare la Rapid!:) "A trecut pe pile primul test Sapunaru! Mai bun ar fi Daniel Niculae decat Traore!" Ce spune Mihai Iosif despre perioada de pregatire

Antrenorul Rapidului a vorbit despre situatia echipei in aceasta perioada de pregatire.

Mihai Iosif a avut ocazia sa se foloseasca de Sapunaru si Junior Morais in amical contra celor de la Gaz Metan Medias, pierdut cu 1-2. Antrenorul a precizat ca nou-venitii mai au nevoie de timp pentru a fi bine pregatiti din punct de vedere fizic. De asemenea, tehnicianul a dezvaluit ca detine informatii despre o sosire a lui Lacina Traore la echipa giulesteana si ca l-ar prefera pe Daniel Niculae in locul atacantului ivorian :).

"Sunt in probe. De-aia l-am bagat si pe Sapunaru 20 de minute, sa vad cum se misca. S-a miscat destul de bine, si el si Junior Morais. Sper ca in urmatorul meci sa intre si Dragos Grigore. A trecut pe pile primul test Sapunaru.

Sper sa facem o figura frumoasa in noul sezon. Atatea ocazii cate am avut azi, nu am avut in niciun meci in amicalele astea disputate. Asta e fotbalul, te pedepseste. Cand nu dai gol, dau adversarii.

Sunt optimist de felul meu, dar in acelasi fel realist. Am nevoie de orice vine, dar de Traore nu stiu, nu am auzit, doar ce am citit. Cred ca mai bun ar fi Daniel Niculae decat Traore. Daca tragem un pic, cred ca putem sa il reactivam. Am vorbit si cu Tamas zilele trecute, joaca in continuare. Face bine pentru ca este un jucator de mare valoare internationala. La fel este si Daniel Niculae, dar nu mai vrea. Are alta postura si nu mai vrea sa fie antrenor-jucator", a declarat Mihai Iosif la finalul meciului.

Antrenorul a tinut sa ii felicite public pe jucatorii Rapidului care au obtinut note bune la Bacalaureat si sa ii dea drept exemplu pentru toti copiii care se apuca de fotbal.

"Ma simt foarte bine. I-am felicitat. Inainte, le-am zis ca daca e vreunul care nu ia BAC-ul, nu mai vine, de aia au si intarziat doua zile. Tin sa ii felicit pe aceasta cale pe toti, dar la Fane Panoiu, toata stima. Ma asteptam pentru ca mi-au spus ei, Panoiu mi-a zis ca ia peste 9.50. A fost prezent la toate antrenamentele, el stie cand a invatat. Asa cum ati vazut, vrem sa educam copiii, nu numai fotbal, sa stie sa vorbeasca. Vrem sa ii invatam sa se comporte in societate. Fotbalist nu mai stiu cu 10. Nu vreau sa ma laud, doar eu am avut 10, dar doar la romana, nu pe linie. Chiar am fost uimit ca au luat toti note mari. Ramane un exemplu pentru toti copiii care se apuca de fotbal, pentru ca este foarte greu sa imbini scoala si fotbalul de performanta", a dezvaluit Mihai Iosif.