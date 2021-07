"Fericirea are chipul meu!" Mihai Iosif a facut din nou spectacol la interviuri. Ce asteptari are de la echipa sa

Rapid a trecut, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, de Chindia Targoviste, in primul meci in Liga 1 dupa sase ani.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Adrian Balan, in minutul 57.

"Sunt fericit. Chiar pot sa rasuflu usurat, e visul oricarui antrenor sa joace intr-o asemenea atmosfera. Vreau sa ramanem cu picioarele pe pamant. Am avut multi jucatori noi, n-am jucat niciun meci de pregatire in formula de azi si de aceea suntem atat de fericiti. In momentul de fata, echipa joaca ce ne dorim, dar pe viitor ne vom dori mai mult. Trebuie sa fim Rapid, sa atacam non-stop, sa punem presiune pe adversar, sa avem faze de poarta.

Si in sezonul trecut, si acum. La Rapid e presiune in orice moment, indiferent de functie. E un club aparte, cu suporteri fanatici, de la care toata lumea asteapta sa dai totul. Daca nu sunt rezultatele dorite, atat timp cat dai totul pe teren, vei fi aplaudat.

Le multumesc suporterilor. Ii iubesc pe suporteri, de acolo vin, uitati-va pe fata mea. Vorba cantecului: 'Fericirea are chipul meu'. Fiecare se bucura in felul lui. Fiecare cu genul lui muzical, felul lui de a se imbraca. Da, sunt permise si manelele, dar doar la euforie, in anumite momente. In general, nu", a spus Mihai Iosif la finalul meciului cu Chindia Targoviste.

Meciul a inceput cu o intarziere de cinci minute, dupa ce suporterii rapidisti au facut show pirotehnic in tribune.