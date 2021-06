"Ii ascultam sa vedem daca au invatat pentru BAC!" Mihai Iosif, reactie sincera cand a fost intrebat despre jucatorii sai! Ce a spus antrenorul

Rapid si Farul Constanta s-au intalnit intr-un amical, 1-1.

Mihai Iosif a vorbit despre impresiile primului meci amical al verii. Antrenorul a dezvaluit ca primul 11 al echipei nu este definitivat, glumind cand a fost intrebat daca este la curent cu transferurile care se fac la echipa.

Totodata, intrebat despre jucatorii pe care ii are in lot, care vor sustine examenul de Bacalaureat saptamana viitoare, Iosif a spus ca isi va asculta fotbalistii pe drumul de intoarcere spre Bucuresti. Mai mult, antrenorul a spus ca le-a transmis acestora sa nu vina fara examenul luat.

"Da, multumit, a fost un antrenament reusit, cu o echipa buna. Am rulat aproape toti jucatorii pe care i-am avut la dispozitie, foarte multi tineri, am urmarit anumite lucruri tehnico-tactice, cat si anumiti parametri fizici, per total sunt multumit.

Primul 11 inca nu il stiu, nu cred ca il avem si mai lucram la el. Sunt la curent, si curentat sunt, cu ce transferuri se fac. Cerinte am, da, categoric.

Nu stiu cum sa spun, daca e avantaj sau dezavantaj ca nu mergem in Turcia. In Turcia nu aveam adversarii pe care i-am dorit, nu cred ca avea rost sa facem aceasta deplasare.

O sa ii si ascultam, sa vedem daca au invatat, la intoarce. Bineinteles ca trebuie sa ia Bacalaureatul pentru ca nu stii ce iti rezerva viata si nu trebuie sa ajunga la o varsta a maturitatii fara scoala. Nu stiu ce i-ar motiva, dar le-am spus sa nu vina fara BAC-ul luat. Nu am avut timp sa ii invat, doar i-am mai intrebat prin treacat, cand i-am vazut ca invatau.

A aratat aproape ca un meci de Liga 1, a fost o perioada grea, o perioada in care jucatorii au stat aproape o saptamana in cantonament si in care am pus accent pe factorul fizic, in primul rand, cu siguranta s-a vazut oboseala de astazi", a spus Mihai Iosif la finalul meciului.