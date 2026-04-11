La finalul partidei, antrenorul Mirel Rădoi și-a avertizat elevii că nu vor câștiga fiecare duel cu 4-0 și că îi mai așteaptă cinci „finale” în play-out. Rădoi își dorește, la duelurile următoare, să vadă o posesie executată mai rapid de către jucătorii săi.

Mirel Rădoi, reacție fermă după FCSB - Oțelul 4-0

„Fericit și pentru victorie, pentru felul în care am arătat prima repriză. La un moment dat nu aveam energie în repriza a doua și era normal. Mă bucur în primul rând pentru echipă, dar și pentru ei (n.r.- Târnovanu și Chiricheș).

Nu fac lucruri special pentru un jucător (n.r.- despre Târnovanu), încerc să spun mereu ceea ce gândesc, asta e marea greșeală a bărbaților, că spun ce gândesc. E o competiție mare între portari, noi alegem, ei s-au pregătit foarte bine. Toate deciziile încercăm să le luăm pe argumente și cu o logică în spate. Dar uneori nu ies la meci și atunci pare că suntem neinspirați.

Mai sunt cinci finale de jucat, iar acum cel mai important pentru noi e meciul de la Farul. Dacă vom câștiga, atunci stăm mai liniștiți pentru că rămânem pentru cele două poziții echipele care au licență și pot juca în Europa, noi și Botoșani.

Sunt mulțumit astăzi de 55 de minute, mai avem de lucrat 35 de minute. Să nu credem asta, că de acum vom câștiga toate meciurile cu 4-0! E un rezultat condiționat și de adversar, am spus că își asumă multe riscuri. Cred că posesia trebuie să fie mult mai rapidă, acesta este primul lucru la care trebuie să ne gândim.

(n.r. Rămâi la FCSB?) La meciul cu Farul sigur voi fi, după ce se va termina, vom avea timp să discutăm. Deocamdată, mă gândesc ca mâine să putem păstra liniștea în familie, iar de luni încolo să revedem partida. Sper ca Ianis să se răzgândească și pentru el, dar și pentru că măcar am știi ce gândește. Îl înțeleg și îl apreciez, suntem și de aceeași vârstă. Înțeleg că uneori poți să simți că nu mai poți ajuta”, a declarat Mirel Rădoi, la flash-interviu.

În play-out conduce UTA Arad, cu 31 de puncte, urmată de FCSB, cu 30 de puncte, FC Botoşani – 27 de puncte şi Oţelul Galaţi – 24 de puncte.