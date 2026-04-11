Mirel Rădoi a fost prezent la conferința de presă dinainte de duelul dintre FCSB și Oțelul Galați, programat de la ora 20:00, în etapa a 4-a din play-out-ul Superligii, partidă ce poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro

Întrebat despre viitorul lui Mihai Popescu la echipă, tehnicianul roș-albaștrilor a transmis un mesaj clar: nu a venit să dea jucători afară.

„Noi am încercat să le transmitem că venirea noastră nu înseamnă automat verdicte clare despre jucători, dacă vor pleca sau vor rămâne. N-am venit să dăm jucători afară”, a declarat Mirel Rădoi.

Mihai Popescu va pleca cel mai probabil în vară

Contractul fundașului expiră în această vară, iar conducerea nu pare dispusă să îi ofere prelungirea. În aceste condiții, despărțirea pare iminentă.

După cum Sport.ro a scris recent, FC Argeș ar fi interesată de serviciile sale, iar o mutare în Superligă rămâne o variantă foarte posibilă.

Popescu, adus în toamna lui 2024 de la Farul Constanța pentru 250.000 de euro, a bifat 21 de apariții în acest sezon și este cotat la 800.000 de euro.