Ștefan Târnovanu, înapoi în primul 11 la FCSB
Mirel Rădoi a luat o decizie neașteptată pentru meciul cu Oțelul Galați: Ștefan Târnovanu revine în poarta roș-albaștrilor.
Linia defensivă va fi formată din Crețu, Dawa, Mihai Popescu și Joao Paulo, în timp ce Risto Radunovic va fi trecut pe banca de rezerve.
Chiricheș revine și el în formula de start, iar linia mediană va fi completată de Florin Tănase și Darius Olaru. În atac, Rădoi mizează pe Alexandru Stoian în centrul ofensive, ajutat din flancuri de David Miculescu și Juri Cisotti.
Echipele de start din FCSB - Oțelul Galați
FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Fl. Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti
Rezerve: M. Popa - Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam
Antrenor: Mirel Rădoi
Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Lopes, Ferreira - A. Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Conrado - Patrick
Rezerve: I. Popescu, G. Ursu, S. Rus, P. Iacob, Chira, Bordun, Neicu I, Bruno Paz, Pedro Nuno, Neicu II, Debeljuh, Luan De Campos
Antrenor: Stjepan Tomas