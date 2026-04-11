Ștefan Târnovanu, înapoi în primul 11 la FCSB

Mirel Rădoi a luat o decizie neașteptată pentru meciul cu Oțelul Galați: Ștefan Târnovanu revine în poarta roș-albaștrilor.

Linia defensivă va fi formată din Crețu, Dawa, Mihai Popescu și Joao Paulo, în timp ce Risto Radunovic va fi trecut pe banca de rezerve.

Chiricheș revine și el în formula de start, iar linia mediană va fi completată de Florin Tănase și Darius Olaru. În atac, Rădoi mizează pe Alexandru Stoian în centrul ofensive, ajutat din flancuri de David Miculescu și Juri Cisotti.

Echipele de start din FCSB - Oțelul Galați

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Joao Paulo - Fl. Tănase, Chiricheș, Olaru - Miculescu, Stoian, Cisotti

Rezerve: M. Popa - Duarte, Graovac, Arad, Toma, Cercel, Pantea, Ngezana, Radunovic, O. Popescu, Alhassan, Thiam

Antrenor: Mirel Rădoi

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Lopes, Ferreira - A. Ciobanu, Lameira - Bană, Andrezinho, Conrado - Patrick

Rezerve: I. Popescu, G. Ursu, S. Rus, P. Iacob, Chira, Bordun, Neicu I, Bruno Paz, Pedro Nuno, Neicu II, Debeljuh, Luan De Campos

Antrenor: Stjepan Tomas