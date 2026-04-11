Pentru meciul cu Oțelul Galați, Mirel Rădoi a făcut mai multe schimbări importante în formula de start a lui FCSB.

Mirel Rădoi a explicat schimbările apărute la FCSB

Ștefan Târnovanu a revenit în poarta roș-albaștrilor în locul lui Matei Popa, iar, cu Bîrligea accidentat, Alexandru Stoian a fost preferat în centrul atacului în locul lui Mamadou Thiam.

De altfel, Mihai Popescu a fost titularizat în linia defensivă a lui FCSB.

Mirel Rădoi a explicat înaintea meciului cum a ajuns să ia aceste decizii. Antrenorul spune că a dorit să le ofere minute și jucătorilor care au evoluat mai puțin, dar a subliniat și că a fost vorba despre modificări tactice.

”Încercăm să acordăm minute jucătorilor care au fost accidentați, pentru că în momentul ăsta avem nevoie de toată lumea. Încercăm și din punct de vedere tactic, dar și ca cei care nu au jucat să vină cu ceva luciditate de pe bancă.

În situația asta, avem doi atacanți de profil asemănător, Thiam și Stoian, apoi în situații de urgență mai avem Miculescu, Tănase și Cisotti care pot apărea și ei ca 9 fals. Dar încercăm să punem jucătorii pe pozițiile lor și în același timp să îndeplinim ceea ce ne dorim din punct de vedere tactic.

Am optat pentru Stoian pentru că oricum trebuia corelată cu portarul. În plus, are o viteză pe spații mai mare decât Mama[dou] Thiam și în seara asta ne poate avantaja, pentru că forțează foarte mult duelurile 1 contra 1, stau foarte mult timp în linie și atunci putem avea avantaj în spatele apărării cu viteza lui Stoian”, a spus Mirel Rădoi înaintea jocului.