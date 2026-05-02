Portarul Edvinas Gertmonas (29 de ani) este dorit de către antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani) la Gaziantep.

Edvinas Gertmonas, dorit de Mirel Rădoi la Gaziantep

Noua echipă a lui Rădoi a încasat cinci goluri în primele două meciuri ale sale și nu a marcat deloc (0-3 cu Eyupspor și 0-2 cu Beșiktaș).

Tehnicianul român caută soluții să își întărească defensiva și vrea să înceapă din poartă. Edvinas Gertmonas se numără printre fotbaliștii care au impresionat cel mai mult în stagiunea actuală din Superliga României.

Internaționalul lituanian cu 25 de selecții a strâns în tricoul „șepcilor roșii”, în sezonul curent, 26 de meciuri în toate competițiile. A încasat doar 20 de goluri și a menținut poarta intactă în 12 rânduri.

Gertmonas, zidul lui „U” Cluj la final de contract

„Conducerea a rezolvat problema antrenorului principal înainte de încheierea ligii și l-a adus pe Mirel Radoi.

Să sperăm că vor începe și transferurile devreme. Dacă vor veni transferuri din timp, vom deveni prin urmare o echipă cu obiective mai mari în ligă.

În acest sens, lituanianul Edvinas Gertmonas este luat în considerare pentru obiectiv”, au notat turcii de la GFK Soldiers, pe X.

Contractul lui Gertmonas cu „U” Cluj expiră pe 30.06.2026, la finalul stagiunii curente. Gaziantep are șanse foarte mari așadar să negocieze cu portarul lituanian, liber de contract.