Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep

Fără posibilitatea ca Gaziantep să retrogradeze sau să se poată apropia de locurile care duc în cupele europene, Mirel Rădoi folosește aceste ultime etape pentru a își cunoaște jucătorii și a contura strategia din sezonul următor.

Denis Drăguș ar putea fi transferat definitiv de echipa lui Mirel Rădoi

O veste bună pentru Mirel Rădoi este aceea că l-ar putea avea la echipă și în sezonul următor pe Denis Drăguș. Atacantul român este doar împrumutat de la Trabzonspor, însă presa turcă explică modalitatea prin care ar putea fi transferat definitiv.

Trabzonspor l-a achiziționat pe Drăguș în 2024, de la Standard Liege, pentru 1,7 milioane de euro, însă atacantul nu a confirmat (doar 3 goluri în 26 de apariții) și a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep.

În vară, Drăguș ar trebui să revină la echipa de care aparține, însă Trabzonspor nu are de gând să mizeze pe serviciile sale. Presa turcă explică însă că Trabzonspor și-ar dori un alt jucător de la Gaziantep, pe mijlocașul ivorian Drissa Camara (24 de ani).

În cazul în care Gaziantep va fi de acord, Camara ar urma să plece gratis la Trabzonspor, iar Drăguș să fie cedat definitiv către formația pregătită de Mirel Rădoi.