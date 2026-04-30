Mirel Rădoi a primit vestea cea mare, la o săptămână după sosirea la Gaziantep

Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat Gaziantep săptămâna trecută și a debutat cu un eșec clar contra lui Eyupspor, scor 0-3.

Fără posibilitatea ca Gaziantep să retrogradeze sau să se poată apropia de locurile care duc în cupele europene, Mirel Rădoi folosește aceste ultime etape pentru a își cunoaște jucătorii și a contura strategia din sezonul următor.

Denis Drăguș ar putea fi transferat definitiv de echipa lui Mirel Rădoi

O veste bună pentru Mirel Rădoi este aceea că l-ar putea avea la echipă și în sezonul următor pe Denis Drăguș. Atacantul român este doar împrumutat de la Trabzonspor, însă presa turcă explică modalitatea prin care ar putea fi transferat definitiv.

Trabzonspor l-a achiziționat pe Drăguș în 2024, de la Standard Liege, pentru 1,7 milioane de euro, însă atacantul nu a confirmat (doar 3 goluri în 26 de apariții) și a fost împrumutat la Eyupspor și Gaziantep.

În vară, Drăguș ar trebui să revină la echipa de care aparține, însă Trabzonspor nu are de gând să mizeze pe serviciile sale. Presa turcă explică însă că Trabzonspor și-ar dori un alt jucător de la Gaziantep, pe mijlocașul ivorian Drissa Camara (24 de ani).

În cazul în care Gaziantep va fi de acord, Camara ar urma să plece gratis la Trabzonspor, iar Drăguș să fie cedat definitiv către formația pregătită de Mirel Rădoi.

  • Camara, cotat de Transfermarkt la 3 milioane de euro, a fost cumpărat în septembrie de la Parma, pentru 400.000 de euro. Ivorianul a strâns 27 de meciuri pentru Gaziantep, a marcat 3 goluri și a oferit 9 pase decisive.

Mirel Rădoi: "Drăguș va face diferența când va avea continuitate"

La începutul lunii aprilie, când Rădoi antrena FCSB și apăruseră zvonuri potrivit cărora Drăguș ar putea semna cu formația roș-albastră, tehnicianul vorbea pe larg despre calitățile atacantului.

„E un jucător interesant. Îl știu și am avut o relație bună. E un jucător foarte interesant. I-am găsit o chestie în cantonamentul naționalei U21 în 2019, când s-a accidentat la tendon. I-am zis: 'Îmi place că ai o doză de egoism pentru că ești jucător de atac, dar doza ta de egoism e mult mai mare decât ar fi la doi atacanți la un loc'. 

Are un singur defect pentru că e prea egoist. În rest, nimeni nu îi poate contesta valoare. Totuși, dacă ne uităm, Denis nu mai are cifrele din campionatul României. Nici n-a avut continuitate, nu cred că are mai mult de 22-23 de partide jucate consecutiv.

Când i se va acorda continuitate, va fi un jucător care să poată facă diferența. Da, e un jucător care mie îmi place. Poate juca în orice sistem în partea stângă sau atacant central. Mie îmi plac jucătorii care pot juca și în centru, și în lateral”, spunea Mirel Rădoi, la începutul lunii aprilie.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool
Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool
Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
Cine este semifinalista de la Madrid Open: superba Marta Kostiuk vrea în finală
Cine este semifinalista de la Madrid Open: superba Marta Kostiuk vrea în finală
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter



Recomandarile redactiei
Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
Marea favorită la câștigarea trofeului Champions League după Atletico - Arsenal 1-1 și PSG - Bayern 5-4!
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
La asta nu s-a gândit nimeni, până acum: ce vrea fostul antrenor al Simonei Halep de la David Popovici
Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool
Neașteptat! Salah a primit vestea așteptată de toți fanii lui Liverpool
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
”Italia show” cu România la juniori! Italienii Abdel Salam Musah și Sean Luis Ebagua s-au distrat cu tricolorii
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Alte subiecte de interes
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

