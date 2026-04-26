La doar trei zile după prezentare, antrenorul român a suferit o înfrângere dură, 0-3 pe terenul lui Eyupspor, în etapa a 31-a din Super Lig.

Rădoi i-a folosit pe toți cei trei români din lot, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, însă fără efect. Gazdele au rezolvat meciul în repriza secundă, prin golurile marcate de Umut Bozok, Charles Yao Raux și Metehan Altunbaș.

Mirel Rădoi, aruncat „în gura lupilor”

Presa turcă nu l-a menajat pe tehnicianul român. Jurnaliștii consideră că momentul numirii este complet nepotrivit și că Rădoi a fost pus într-o situație imposibilă.

„La Gaziantep FK jucătorii sunt deja cu gândul la vacanță, s-au deconectat total de sezon. Să îl aduci pe Mirel Rădoi antrenor principal cu doar 4 meciuri înainte de final nu e deloc o favoare pentru el, e ca și cum l-ai arunca în gura lupilor”, au scris turcii.

Gaziantep ocupă locul 10, cu 37 de puncte, fără emoții la retrogradare, dar și fără șanse la cupele europene. Pentru Rădoi urmează meciuri dificile, cu adversari precum Beșiktaș, Goztepe și Bașakșehir.