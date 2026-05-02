Mirel Rădoi a debutat cu stângul la noua sa echipă din SuperLig, înregistrând două înfrângeri în care formația sa nu a reușit să marcheze, primind în schimb cinci goluri. După 0-3 cu Eyupspor și 0-2 în fața celor de la Beșiktaș, presa din Turcia a început deja să pună sub semnul întrebării schimbarea produsă la nivelul băncii tehnice.

După meciul cu Beșiktaș, una dintre echipele cu pretenții din Superlig, Rădoi a tras o serie de concluzii și a avut un mesaj îndreptat către jucătorii săi pentru acest final de sezon.

Fostul selecționer este gata să ia măsuri radicale dacă jucătorii nu îi vor demonstra că merită să rămână la echipă și din sezonul următor.

Mirel Rădoi, mesaj pentru jucători după 0-2 cu Beșiktaș

"Nimeni nu știe viitorul, dar există ceva ce jucătorii trebuie să înțeleagă. Îi evaluăm la fiecare antrenament, la fiecare meci. Dacă vor să fie aici sezonul viitor, trebuie să profite de această oportunitate. Jucătorii trebuie să performeze pentru a fi aici.

De aceea sunt importante ultimele 2-3 meciuri. Într-o echipă fără un obiectiv anume, motivația și mentalitatea ridicate sunt cruciale. Dezamăgirile fac parte din joc. După cum am spus în primele mele declarații, uneori vom fi fericiți, alteori nefericiți.

Cel mai important lucru este cum ieși din asta. Dacă vrem să schimbăm lucrurile în sezonul viitor, trebuie să schimbăm această mentalitate. Dacă pierdem, trebuie să pierdem luptând. Dacă facem asta, sunt sigur că și fanii noștri vor fi fericiți", a spus Mirel Rădoi, potrivit telgraf.net.

În acest moment, Gaziantep ocupă locul 10 în prima ligă a Turciei, cu 37 de puncte, fiind matematic salvată de la retrogradare. Pentru Mirel Rădoi urmează partida din deplasare cu Goztepe, programată pe 9 mai, urmată de confruntarea cu Bașakșehir din ultima etapă a sezonului.

Mustafa Teke, jurnalist turc: „Spiritul de pe teren a rămas aproape neschimbat”

„În perioada în care Burak Yılmaz a fost la echipă, aceasta părea deja că ’a terminat sezonul’. Era o formație care își pierduse în mare măsură energia, obiectivele și încrederea. În perioada pe care o putem împărți ’înainte și după Burak Yılmaz’, s-au schimbat doar numele.

Spiritul de pe teren a rămas aproape neschimbat. Deși s-a pus întrebarea: ’Ce diferență va face Mirel Rădoi, adus ca o nouă speranță?’, nu s-a schimbat prea mult. Cu toate acestea, cele cinci goluri primite în ultimele două meciuri au răspuns dureros la această întrebare”, a scris Mustafa Teke, potrivit Tekspor.