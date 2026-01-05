După cum Sport.ro a scris zilele trecute, Edvinas Gertmonas, unul dintre cei mai buni portari din Superliga României, poate pleca acum, în această iarnă, de la Universitatea Cluj.

Portarul cu o înălţime de 1,92 m era, și atunci când a fost transferat de Universitatea Cluj, titularul naţionalei Lituaniei și avea în palmares trei titluri de campion în ţara sa alături de Zalgiris Vilnius, cu care a mai cucerit o Cupă şi două Supercupe.

Universitatea Cluj îl poate vinde pe Edvinas Gertmonas pentru o sumă de peste 500.000 de euro

De când a ajuns la clubul din Ardeal, lituanianul a atras atenția multor formații, iar acum se vorbește despre echipa Panaitolikos, din Grecia, după cum notează mai multe publicații de presă elenă. În plus, chiar ar fi fost trimisă către Universitatea Cluj o ofertă de transfer.

Rămâne de văzut cum se vor încheia negocierile, dacă va pleca portarul lituanian din România și va urma o nouă etapă în cariera sa, în Grecia sau în altă țară.

Sport.ro a aflat, de la o persoană din cadrul clubului din Ardeal, că Edvinas Gertmonas, la fel ca orice jucător din lot, poate pleca în această iarnă, dar pentru suma corectă. În ceea ce îl privește pe portar, Universitatea Cluj consideră că ”500.000 de euro este o sumă de la care se poate vorbi” în privința lui Edvinas Gertmonas, după cum a spus sursa pentru site-ul nostru, care a adăugat că poarta are de cine să fie asigurată în cazul cedării.

Ștefan Lefter va primi mai multe șanse la Universitatea Cluj, dacă pleacă Edvinas Gertmonas

Dacă se va concretiza, în cele din urmă, plecarea fotbalistului din Lituania, atunci Universitatea Cluj este decisă să mai facă o mutare în poartă, să aducă pe altcineva în schimb, dar este decisă să îi ofere mai multă întrecere lui Ștefan Lefter!

Portar tânăr, în vârstă de 21 de ani, născut la Iași, Lefter are un argument pentru care Universitatea Cluj îi va da încredere, el fiind adus în urmă cu un an de la Corvinul Hunedoara pentru 100.000 de euro, dar a și lăsat un procent important din viitorul transfer al lui Lefter către clubul din Liga 2 formația ”studenților”.

În această ediție de Superliga României, Lefter a jucat în numai opt meciuri pentru Universitatea Cluj, a încasat 11 goluri și a închis poarta într-un singur duel. Altfel, el mai are și două prezențe în Cupa României, primind goluri în toate aparițiile, adunând trei încasate.

