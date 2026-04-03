Mirel Rădoi a decis ca Mihai Popescu să părăsească echipa roș-albastră în vară, iar jurnalistul Rudy Galetti a dezvăluit că și Joyskim Dawa va pleca de la FCSB pentru a semna cu un club din Asia sau chiar din MLS.

Mihai Popescu pleacă de la FCSB, dar poate rămâne în Superliga

Contractul lui Mihai Popescu va expira la finalul sezonului, iar fundașului central cumpărat de la Farul Constanța nu i se va oferi prelungirea. Astfel, Popescu va schimba echipa în vară, însă ar putea rămâne în Superliga României.

FC Argeș vrea să transfere un fundaș central, iar, conform GSP, piteștenii au pus ochii pe fotbalistul născut la Câmpulung Muscel.

Popescu a revenit recent după o accidentare gravă, o ruptură de ligament încrucișat suferită la echipa națională, după care s-a refăcut în timp record.

Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a recunoscut că Mihai Popescu reprezintă o variantă interesantă pentru apărarea piteștenilor, însă a mărturisit că nu a discutat până acum cu fotbalistul de 28 de ani.

”N-am avut până acum nicio discuție cu Mihai Popescu, nici nu știu exact care e situația lui, dar e un jucător de valoare. Și, din câte am auzit, e și un băiat de caracter. Oricum, indiferent de alte mutări, am vrea să aducem în vară încă un fundaș central”, a spus Dani Coman pentru sursa citată.