După despărțirea de Costel Gâlcă, Rapid a accelerat negocierile și a ajuns la un acord cu Pancu, care revine astfel pe banca formației unde a scris istorie ca jucător și a mai activat ca antrenor în perioada 2018-2020.

Daniel Pancu aduce doi oameni de la CFR în Giulești

GSP informează că Pancu vrea să îi aducă în Giulești pe Cristian Dragotă, preparator fizic, și pe Mihai Ștețca, antrenor de portari aflat în prezent la CFR Cluj. Cei doi ar urma să facă parte din noul staff tehnic, dacă Rapid va reuși să finalizeze negocierile.

Fost simbol al Giuleștiului, Pancu a adunat 230 de meciuri și 75 de goluri pentru Rapid. ”Pancone” se poate lăuda cu un titlu câștigat, trei Cupe ale României și două Supercupe.

Prima reacție a noului antrenor din Giulești: ”Trebuie să facem asta acum”

Tehnicianul a oferit și o primă reacție după ce s-a înțeles cu clubul patronat de Dan Șucu.

”E o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese.

Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți. Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească!

Uniți suntem invincibili!”, a spus Pancu.