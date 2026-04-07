Chinuită de accidentări și perioade lungi de incertitudine, Mihaela Buzărnescu (37 de ani, 946 WTA) mai are șanse doar teoretice de a reveni pe scena bună a tenisului mondial.

Lipsa de șanse de joc în turnee importante și-a spus cuvântul în cazul jucătoarei de tenis din București care, dincolo de posibilitatea de a-și îngheța clasamentul, nu a avut prea multe căi de a-și conserva probabilitățile de a reveni în top 100 WTA, în finalul carierei.

Mihaela Buzărnescu, ireproșabilă: s-a pozat spectaculos în Japonia

Ritmul meciurilor în WTA însă nu este același lucru cu o condiție fizică ireproșabilă; Mihaela Buzărnescu dispune de al doilea element, la 37 de ani, arătând o longevitate fantastică, pe care o notăm și în finalul carierei Soranei Cîrstea.

Aflată în Japonia, „Miki” Buzărnescu s-a pozat în bikini, având un „spirit de prezență” crescut de frumusețea naturii care îi conturează armonios eforturile de-o viață, depuse constant pentru a dispune de acest aspect fizic la 37 de ani.