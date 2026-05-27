Dinamo este interesată de transferul lui Atanas Trică, atacantul în vârstă de 21 de ani al celor de la Universitatea Cluj, însă, deocamdată, nu a fost înaintată nicio ofertă concretă.

Informația a fost confirmată de președintele „șepcilor roșii”, Radu Constantea, care a explicat că există doar un interes din partea clubului din „Ștefan cel Mare”, fără discuții oficiale în acest moment.

Dinamo, discuții cu Atanas Trică: „Există un interes”

„El Sawy se întoarce la Rapid. Am auzit de anumite discuții legate de Atanas Trică la Dinamo, dar nu a venit nicio ofertă la ora actuală. Este jucătorul nostru under, suntem mulțumiți de el, așa că la ora actuală nu cred că se pune problema. Există un interes, a fost chiar și pe final de mercato în iarnă, dar nu s-au inițiat discuții concrete despre acest transfer”, a spus Radu Constantea pentru Fanatik.

Atanas Trică, cotat la 300.000 de euro, a bifat 31 de meciuri în sezonul recent încheiat, în care a marcat trei goluri și a oferit două pase decisive. În campionat, atacantul a înscris o singură dată în 25 de apariții.

Nepotul legendarului Ilie Balaci a evoluat în carieră la Universitatea Craiova, Steaua, Tunari și CSM Slatina, iar în prezent se află sub contract cu U Cluj, echipă calificată în preliminariile Europa League.