Daniel Pancu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul actualei stagiuni, după ce a încheiat pe 3 cu fosta vicecampioană a României un sezon tumultuos în Gruia.

Plecat cu scandal din Ardeal, Daniel Pancu s-a înțeles în cele din urmă cu Rapid, care s-a despărțit de Costel Gâlcă după obiectivul principal fixat ratat: accederea în cupele europene.

Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid! Prima reacție a noului antrenor din Giulești: ”Trebuie să facem asta acum”

Tehnicianul a oferit și o primă reacție după ce s-a înțeles cu clubul patronat de Dan Șucu.

”E o zi minunată, așteptam ziua asta, cred că momentul în care revin este unul foarte potrivit. Mă întorc după 6 ani în care clubul a făcut progrese.

Sper să fim inspirați, împreună cu conducătorii, cu jucătorii, cu suporterii care mereu au fost cei mai importanți. Toți trebuie să transmitem un semnal puternic de unitate și să facem din nou clubul acesta să strălucească!

Uniți suntem invincibili!”, a spus Pancu.

Rapid, comunicat oficial după numirea lui Pancu

Pancu a mai antrenat-o pe Rapid în urmă cu șase ani. De atunci, a mai stat pe banca tehnică a celor del a ACSM Poli Iași și CFR Cluj și a fost selecționerul României U20 și U21.

”Jucător, căpitan, idol al tribunelor, antrenor în ligile inferioare, mereu cu Rapidul în suflet. A plâns pentru Rapid, a luptat pentru Rapid, a făcut Giuleștiul să viseze, iar de astăzi, Daniel Pancu începe un nou capitol în Giulești, din postura de antrenor principal până în 2028.

230 de meciuri și 75 de goluri, în campionat, pentru Rapid; a câștigat 6 trofee cu Rapid – un titlu (1999), 3 Cupe ale României (1998, 2002 şi 2006) şi două Supercupe (1999, 2002); antrenorul echipei între 2018 și 2020, când Rapid a promovat în Liga a 2-a

Bine ai revenit acasă, Pancone! Bun venit, mister!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.