Antrenorul negociază acum cu Rapid, care a rămas fără ”principal” după ce s-a despărțit de Costel Gâlcă marți, la o zi după meciul cu Universitatea Craiova din ultima etapă a play-off-ului Superligii României.

Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”

Așa cum era de așteptat, Daniel Pancu a plecat de CFR Cluj. Iuliu Mureșan, președintele echipei din Gruia, a spus pentru Pro TV și Sport.ro că despărțirea s-a produs pe cale amiabilă.

Oficialul ardelenilor nu a evitat nici să-l înțepe pe Pancu, despre care a spus că toată situația tensionată de la CFR Cluj a fost cauzată din cauza lui.

”În ce condiții s-a produs despărțirea de Daniel Pancu? După o perioadă, din păcate, mai tensionată, exclusiv din cauza lui, pentru că a căutat motiv... în loc să spună că vrea să plece la clubul lui de suflet, Rapid, a încercat să ne găsească nouă o vină.

Sigur, a avut rezultate bune la noi, nu poate contesta nimeni, dar le-a ținut pe terenurile proaste pe care le avem și fără bază, dar cu jucători și oameni competenți la nivelul clubului. Ne-am despărțit amiabil, că ăsta e stilul clubului nostru. Îi doresc mult succes în carieră și neapărat să ia Xanax să fie mai calm”, a spus Iuliu Mureșan.

Președintele lui CFR Cluj a fost întrebat, pe urmă, și despre numirea lui Edward Iordănescu la CFR Cluj, după ce publicația fanatik a scris că el ar fi înlocuitorul lui Pancu la cârmă. Iuliu Mureșan a evitat însă să ofere un răspuns concret.

”(n.r. Vine Edi Iordănescu la CFR Cluj?) Nu știu asta, abia de astăzi ne ocupăm de această problemă, că până azi aveam antrenor. (n.r. De la noul antrenor ce așteptări aveți?) Să fim la fel de performanți sau chiar mai performanți”, a mai spus Mureșan.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.