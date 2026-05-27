Noul antrenor al giuleștenilor a fost anunțat pe rețele sociale ale clubului Rapid printr-un video inedit în care Daniel Pancu se așază pe bancă, iar lângă el se află un tricou cu numele său care are numărul „9+1”.

În locul său a fost anunțat în mod oficial Daniel Pancu , tehnician care s-a despărțit de CFR Cluj cu scandal.

Giuleștenii au anunțat plecarea lui Costel Gâlcă din Giulești după un nou sezon dezamăgitor al Rapidului, în care au ratat preliminariile cupelor europene.

Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, din Giulești, după ce s-au încheiat negocierile cu Rapid și a fost prezentat oficial în Grant, Daniel Pancu a oferit o replică pentru înțepăturile primite de la Mureșan.

”Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme... și nici nu contează ce spune un astfel de... Hai să spunem om... despre mine”, a spus Daniel Pancu.

De asemenea, Pancu a ținut să puncteze și că în perioada în care a activat la CFR Cluj s-a simțit foarte bine, exceptând ultima lună.

”Mă bucur, a fost o dorință de a ea și s-a îndeplinit. A fost un loc în care m-am simțit minunat, chiar minunat, până acum spre final. Din păcate, așa stau lucrurile în fotbal. CFR, cu siguranță, va rămâne în inima mea pe viață.

E un club de care m-am îndrăgostit. Păcat de ce s-a întâmplat acum pe final, dar asta nu contează, sunt mai puțin importante. Rămân cifrele în spate, așa, seci cum rămân. Voi fi pe viață suporterul lui CFR Cluj”, a mai spus Pancu.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.