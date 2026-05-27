VIDEO Cum l-a prezentat Rapid pe Daniel Pancu: „Hei Panco, Panco Italiano”

Cum l-a prezentat Rapid pe Daniel Pancu: „Hei Panco, Panco Italiano” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu este noul antrenor al lui Rapid.

TAGS:
pancuRapidSuperligaCFR Cluj
Din articol

Giuleștenii au anunțat plecarea lui Costel Gâlcă din Giulești după un nou sezon dezamăgitor al Rapidului, în care au ratat preliminariile cupelor europene.

În locul său a fost anunțat în mod oficial Daniel Pancu, tehnician care s-a despărțit de CFR Cluj cu scandal.

Prezentarea inedită a lui Daniel Pancu la Rapid 

Noul antrenor al giuleștenilor a fost anunțat pe rețele sociale ale clubului Rapid printr-un video inedit în care Daniel Pancu se așază pe bancă, iar lângă el se află un tricou cu numele său care are numărul „9+1”.

Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, din Giulești, după ce s-au încheiat negocierile cu Rapid și a fost prezentat oficial în Grant, Daniel Pancu a oferit o replică pentru înțepăturile primite de la Mureșan.

”Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme... și nici nu contează ce spune un astfel de... Hai să spunem om... despre mine”, a spus Daniel Pancu.

De asemenea, Pancu a ținut să puncteze și că în perioada în care a activat la CFR Cluj s-a simțit foarte bine, exceptând ultima lună.

”Mă bucur, a fost o dorință de a ea și s-a îndeplinit. A fost un loc în care m-am simțit minunat, chiar minunat, până acum spre final. Din păcate, așa stau lucrurile în fotbal. CFR, cu siguranță, va rămâne în inima mea pe viață. 

E un club de care m-am îndrăgostit. Păcat de ce s-a întâmplat acum pe final, dar asta nu contează, sunt mai puțin importante. Rămân cifrele în spate, așa, seci cum rămân. Voi fi pe viață suporterul lui CFR Cluj”, a mai spus Pancu.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ARTICOLE PE SUBIECT
Daniel Pancu nu vine singur în Giulești! Două mutări sunt deja pregătite
Daniel Pancu nu vine singur în Giulești! Două mutări sunt deja pregătite
Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”
Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”
Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid! Prima reacție a noului antrenor din Giulești: ”Trebuie să facem asta acum”
Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid! Prima reacție a noului antrenor din Giulești: ”Trebuie să facem asta acum”
ULTIMELE STIRI
Dinamo, discuții cu un atacant al rivalei din Superliga: „Există un interes”
Dinamo, discuții cu un atacant al rivalei din Superliga: „Există un interes”
Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”
Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”
Daniel Pancu nu vine singur în Giulești! Două mutări sunt deja pregătite
Daniel Pancu nu vine singur în Giulești! Două mutări sunt deja pregătite
Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid! Prima reacție a noului antrenor din Giulești: ”Trebuie să facem asta acum”
Daniel Pancu a fost prezentat la Rapid! Prima reacție a noului antrenor din Giulești: ”Trebuie să facem asta acum”
Cu Bourceanu pe teren, România a scăpat victoria printre degete! Egal dramatic cu Spania la EURO 2026 de minifotbal
Cu Bourceanu pe teren, România a scăpat victoria printre degete! Egal dramatic cu Spania la EURO 2026 de minifotbal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

Jose Mourinho face revoluție la Real Madrid: șase transferuri dintr-un foc

Jose Mourinho face revoluție la Real Madrid: șase transferuri dintr-un foc

Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului

Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului



Recomandarile redactiei
Dinamo, discuții cu un atacant al rivalei din Superliga: „Există un interes”
Dinamo, discuții cu un atacant al rivalei din Superliga: „Există un interes”
Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”
Replica lui Daniel Pancu pentru Iuliu Mureșan, după ultimele declarații: ”Săracul, să-l mai numesc om?”
Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”
Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”
MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul
MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul
Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”
Daniel Pancu s-a despărțit de CFR Cluj. Continuă înțepăturile: ”Să ia Xanax să fie mai calm”
Alte subiecte de interes
Pancu a răspuns fără să clipească! Cine a fost transferul "de 10" făcut de Rapid
Pancu a răspuns fără să clipească! Cine a fost transferul "de 10" făcut de Rapid
LUPTA la Iasi dupa declaratia lui Cristea! Pancu: "E o gluma trista sa spui asta. Dau acum lectii in direct!" Dezvaluiri din vestiar
LUPTA la Iasi dupa declaratia lui Cristea! Pancu: "E o gluma trista sa spui asta. Dau acum lectii in direct!" Dezvaluiri din vestiar
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!