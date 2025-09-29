Mihai Teja, resemnat după înfrângerea clară cu FC Botoșani: „Mai mult de atât ce pot să fac”

Mihai Teja, resemnat după înfrângerea clară cu FC Botoșani: „Mai mult de atât ce pot să fac" Superliga
FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu Metaloglobus, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.

Mihai Teja FC Botosani Metaloglobus Superliga
Mitrov a deschis scorul pentru formația moldavă în minutul 27 al meciului din campionat, iar Cîmpanu a dublat avantajul echipei oaspete în minutul 63 din lovitură liberă

Mihai Teja a recunoscut superioritatea adversarului: „Nu am luat deciziile bune în acest meci”

Mihai Teja nu s-a ferită să recunoască faptul că formația sa a fost mai salbă decât adversarul. Antrenorul a scos în evidență greșelile făcute de elevii săi în partida de la Clinceni.

Teja a părut resemnat pe parcursul interviului și a explicat de ce îi va fi greu lui Metaloglobus să se salveze. 

„Adversarul a fost peste noi. Nu neapărat pentru că ei erau pe locul 2. Am făcut foarte multe greșeli din nou. Nu am luat deciziile bune în acest meci. Până la urmă asta este, atât am putut astăzi. Jucătorii încearcă la antrenamente, însă atât putem. Nu e ușor pentru noi. E diferență... avem un lot nu foarte numeros, dacă avem jucători accidentați e greu să înlocuiești. Aceștia suntem, acesta este bugetul nostru. Vedem de la meciul viitor ce se întâmplă.

Dacă până acum am avut evoluții bune și ne-au lipsit punctele, azi am jucat slab, nu am avut claritate. Eu îmi fac treaba, mai mult de atât ce pot să fac mai mult. Conducerea știe ce se întâmplă. Nu sunt cele mai bune condiții aici, eu am zis că vreau să stau până în vară. Nici condițiile de antrenament nu sunt cum trebuie. Trebuie să avem la dispoziție o infrastructură mai ok pentru că suntem o echipă de Liga 1.

Nu este ușor să alegi jucători cu un asemenea buget, au venit jucători care nu au mai jucat de doi ani. Presiunea rezultatului, presiunea adversarului contează. Atât putem. Eu tot timpul mă gândesc ce pot face la meciul viitor ca să pot schimba lucrurile. Eu am venit aici nu pentru partea financiară, ci pentru un challenge.

Știam că bugetul nu este unul dintre cele mai atractive. Știam că ne vom bate la retrogradare și sunt șanse chiar să retrogradăm. Nu mă dau deoparte, încerc să facem cât mai bine. Echipa aceasta nu a suferit din punct de vedere tactic. Trebuie să găsim soluții, dar eu cred că ceea ce facem aici a demonstrat că această echipă poate face mai mult”, a declarat Mihai Teja, după înfrângerea cu FC Botoșani.

În urma acestei victorii FC Botoșani a urcat pe locul doi, la doar două „lungimi” de liderul U. Craiova, în timp ce Metaloglobus a rămas ultima în clasament cu trei puncte.

