Mitrov a deschis scorul pentru formația moldavă în minutul 27 al meciului din campionat, iar Cîmpanu a dublat avantajul echipei oaspete.

În urma acestei victorii FC Botoșani a urcat pe locul doi, la doar două „lungimi” de liderul U. Craiova, în timp ce Metaloglobus a rămas ultima în clasament cu trei puncte.

Record negativ de spectatori la Metaloglobus - FC Botoșani



Tribunele arenei din Clinceni au fost aproape goale, iar la meciul jucat luni la ora 18:00 au fost prezenți în jur de 100 de spectatori, dintre care 15 veniți de la Botoșani.

