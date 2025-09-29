FOTO Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon

Număr incredibil de suporteri! Meciul din Superliga a bătut orice record negativ din acest sezon Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Botoșani s-a impus cu 2-0 în meciul cu Metaloglobus, într-un meci din etapa a 11-a din Superliga.

TAGS:
suporteriFC BotosaniMetaloglobusSuperliga
Din articol

Mitrov a deschis scorul pentru formația moldavă în minutul 27 al meciului din campionat, iar Cîmpanu a dublat avantajul echipei oaspete.

În urma acestei victorii FC Botoșani a urcat pe locul doi, la doar două „lungimi” de liderul U. Craiova, în timp ce Metaloglobus a rămas ultima în clasament cu trei puncte.

Record negativ de spectatori la Metaloglobus - FC Botoșani 

Tribunele arenei din Clinceni au fost aproape goale, iar la meciul jucat luni la ora 18:00 au fost prezenți în jur de 100 de spectatori, dintre care 15 veniți de la Botoșani.

  • Vlcsnap 2025 09 29 20h29m50s533
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto: Digi Sport

Cel mai probabil pe oameni „i-a speriat” ploaia, pentru că în București a plouat în toată ziua de luni, dar și momentul în care a fost programată partida.

Înaintea partidei cu FC Botoșani, Metaloglobus avea o medie de 1692 de spectatori pe meci, dar pe Stadionul din Clinceni veniseră echipe cu o bază importantă de suporteri, cum ar fi Dinamo și Rapid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Probleme grave, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: &bdquo;Asta mi-au zis jucătorii&ldquo;
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“
Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: peisajul, deprimant!
Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus – FC Botoșani: peisajul, deprimant!
ULTIMELE STIRI
Mihai Teja, resemnat după &icirc;nfr&acirc;ngerea clară cu FC Botoșani: &bdquo;Mai mult de at&acirc;t ce pot să fac&rdquo;
Mihai Teja, resemnat după înfrângerea clară cu FC Botoșani: „Mai mult de atât ce pot să fac”
U Cluj - CFR Cluj 0-0: se joacă ultimul meci al etapei
U Cluj - CFR Cluj 0-0: se joacă ultimul meci al etapei
Coman, praf și pulbere la arabi: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum, &icirc;ncă o &bdquo;palmă&ldquo;
Coman, praf și pulbere la arabi: ce i s-a întâmplat acum, încă o „palmă“
Doliu &icirc;n Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani
Doliu în Spania: portarul Raul Ramirez s-a prăpădit la doar 19 ani
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun dec&acirc;t Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a &icirc;nt&acirc;mplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască

PAOK o conducea cu 3-1 pe ultima clasată, după s-a întâmplat ceva de necrezut! Răzvan Lucescu a rămas mască



Recomandarile redactiei
U Cluj - CFR Cluj 0-0: se joacă ultimul meci al etapei
U Cluj - CFR Cluj 0-0: se joacă ultimul meci al etapei
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun dec&acirc;t Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Mihai Stoica a dezvăluit jucătorul de la FCSB mai bun decât Kane sau Lewandowski! Cine l-a impresionat cu Oțelul
Coman, praf și pulbere la arabi: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum, &icirc;ncă o &bdquo;palmă&ldquo;
Coman, praf și pulbere la arabi: ce i s-a întâmplat acum, încă o „palmă“
Mihai Teja, resemnat după &icirc;nfr&acirc;ngerea clară cu FC Botoșani: &bdquo;Mai mult de at&acirc;t ce pot să fac&rdquo;
Mihai Teja, resemnat după înfrângerea clară cu FC Botoșani: „Mai mult de atât ce pot să fac”
Probleme grave, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: &bdquo;Asta mi-au zis jucătorii&ldquo;
Probleme grave, la Metaloglobus – FC Botoșani: „Asta mi-au zis jucătorii“
Alte subiecte de interes
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena &icirc;n sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru &icirc;n Liga 2 după un nou play-off ratat: &Icirc;mi vine să mă &icirc;nchid &icirc;ntr-o &icirc;ncăpere și să pl&acirc;ng ca un copil
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!