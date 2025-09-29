Fotbalul e un sport pentru suporteri. În România, fotbalul e pentru tribunele goale. Ce a arătat aici Sport.ro, de la meciul Metaloglobus – FC Botoșani, denotă această realitate tristă a campionatului nostru.

La Clinceni, pe lângă un meci slab, jucat în fața unor tribune goale, a mai existat o problemă. Cea creată de VAR-ul românesc, incomparabil cu ce vedem în marile campionate ale Europei. În Premier League, spre exemplu, verificarea unei faze la limită se face în doar câteva secunde. La noi, în schimb, din cauza unui sistem mai puțin performant, verificările devin un calvar tehnologic. Ceea ce s-a văzut, astăzi, la meciul Metaloglobus – FC Botoșani.

La Clinceni, în primele 45 de minute, au existat două faze la limită, suspecte de ofsaid. Prima a fost la golul lui Mitrov din minutul 27. Atunci, meciul a fost oprit, aproape cinci minute, ca să vină verdictul din camera VAR, după ce s-au tras liniile. Într-un final, golul a fost validat de centralul Sebastian Colțescu (foto).

Situația s-a repetat, în prelungirile primei părți. Atunci, FC Botoșani a mai dat un gol dintr-o poziție suspectă de ofsaid. Și, din nou, meciul a fost oprit minute bune, în așteptarea verdictului. La un moment dat, cineva plictisit, aflat pe stadion, a strigat: „Ne apucă iarna aici!“. Aluzie la faptul că verificarea VAR a durat prea mult!

Totul s-a auzit pe transmisia directă, spre amuzamentul comentatorilor. Într-un final, după alte minute de așteptare, a venit verdictul din camera VAR și, de această dată, golul n-a fost validat pe motiv de ofsaid. Metaloglobus – FC Botoșani s-a terminat cu scorul de 1-0 pentru oaspeți, la pauză.

