GALERIE FOTO Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus – FC Botoșani: peisajul, deprimant!

Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus – FC Botoșani: peisajul, deprimant! Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Penultima partidă din runda cu numărul 11, găzduită de Clinceni, a șocat, atunci când a început transmisia directă, la televizor.

Marile campionate ale Europei, unde chiar ai ce vedea, programează frecvent mai multe meciuri care încep simultan. Și, de multe ori, etapa începe vineri și se încheie duminică. Astfel încât lumea să ajungă mai ușor, la stadion, în weekend. 

La noi, în schimb, deși meciurile sunt slabe, de cele mai multe ori, e de neconceput ca două partide să fie programate de la aceeași oră, în aceeași zi. Drept urmare, etapa se lungește de vineri până luni! Rezultatul? Confruntările de luni, în prima zi a săptămânii, au o asistență foarte redusă. Pentru că e greu ca suporterii să ajungă la meci, după muncă.

Astăzi, Metaloglobus – FC Botoșani a mai avut o problemă mare: starea vremii! Pentru că, la cum a plouat în Capitală, doar un om foarte curajos și înnebunit după fotbal ar fi bătut drumul până la Clinceni pentru o asemenea partidă. Și cum nu prea s-au găsit asemenea oameni, tribunele au fost goale, când Sebastian Colțescu a fluierat startul partidei!

Imaginile din galeria foto vorbesc de la sine despre peisajul dezolant în care s-a desfășurat penultima partidă din etapa a 11-a.  

Metaloglobus - FC Botoșani, în fața unor tribune goale, la Clinceni

  • Metaloglobus1
Singura veste bună, pentru jucătorii celor două echipe, a fost că gazonul s-a prezentat în condiții optime. N-au fost bălți și mingea a circulat fără probleme, deși a plouat mărunt și după startul întâlnirii.

