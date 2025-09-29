FC Botoșani, o echipă de subsolul clasamentului în ultimele sezoane, respiră acum aerul tare al înălțimilor Superligii! Pentru că, după 11 etape, trupa pregătită de Leo Grozavu ocupă locul 2, la doar 2 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Luni, în penultima partidă a rundei, FC Botoșani a obținut o victorie, fără emoții: 2-0 cu Metaloglobus, la Clinceni. Aparent, partida nu a creat probleme pentru Leo Grozavu. Totuși, ce nu s-a văzut pe teren a fost povestit de tehnicianul moldovenilor, la interviul său de după meci.

„Ongenda a avut o stare de vomă. Am avut mai mulți jucători, la care am apelat, și care mi-au spus, pe parcursul meciului, că nu se simt bine“, a dezvăluit tehnicianul de 58 de ani.

Explicația ascensiunii, simplă

În continuarea dialogului, Leo Grozavu a fost întrebat dacă FC Botoșani și-a câștigat deja locul de play-off, având în vedere cum arată clasamentul Superligii, la ora actuală.

„E devreme! Campionatul mai are multe etape. După 16 etape, cam la jumătatea campionatului, putem spune ceva. Încă e devreme! Cine nu-și dorește? Noi vrem să luăm campionatul. E bine să visezi, dar trebuie să fii și realist. Schimbarea Botoșaniului în bine e meritul băieților. Noi, antrenorii, nu antrenăm mai bine de la un sezon la altul. N-am făcut multe transferuri. Dar jucătorii care lucrează cu mine de vreo 8 luni s-au acomodat mai bine. În rest, antrenamentul e antrenament cu rigorile lui“, a spus Grozavu.

