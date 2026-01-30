CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus , într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').

Cordea, salvat de gazonul prost! Gavrilaș a fost aproape să apere penalty-ul

Alibek Aliev a fost faultat clar de portarul Gavrilaș în careu, iar centralul Gabriel Mihuleac a dictat lovitură de la 11 metri.

Penalty-ul a fost executat de Andrei Cordea, iar fostul jucător de la FCSB a marcat, dar cu mari emoții. Execuția lui Cordea, moale și pe centru, nu a putut fi respinsă de portarul Gavrilaș pentru că mingea a sărit în fața porții, într-o zonă cu mai mult pământ decât gazon.

Cordea și CFR Cluj au fost salvați de terenul prost de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.