Andrei Cordea a egalat dintr-un penalty transformat cu șansă în meciul cu Metaloglobus.

CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').

Cordea, salvat de gazonul prost! Gavrilaș a fost aproape să apere penalty-ul

Alibek Aliev a fost faultat clar de portarul Gavrilaș în careu, iar centralul Gabriel Mihuleac a dictat lovitură de la 11 metri.

Penalty-ul a fost executat de Andrei Cordea, iar fostul jucător de la FCSB a marcat, dar cu mari emoții. Execuția lui Cordea, moale și pe centru, nu a putut fi respinsă de portarul Gavrilaș pentru că mingea a sărit în fața porții, într-o zonă cu mai mult pământ decât gazon.

Cordea și CFR Cluj au fost salvați de terenul prost de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

  • Vlcsnap 2026 01 30 18h41m19s888 copy
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start în CFR Cluj - Metaloglobus: 

  • CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid - Păun, Muhar, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
  • Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani
  • Antrenor: Daniel Pancu

  • Metaloglobus: Gavrilaș - A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu - D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia - Visic, Ely Lopes
  • Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș
  • Antrenor: Mihai Teja
