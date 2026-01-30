CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').
Andrei Cordea a egalat dintr-un penalty transformat cu șansă în meciul cu Metaloglobus.
CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga. Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88').
Cordea, salvat de gazonul prost! Gavrilaș a fost aproape să apere penalty-ul
Alibek Aliev a fost faultat clar de portarul Gavrilaș în careu, iar centralul Gabriel Mihuleac a dictat lovitură de la 11 metri.
Penalty-ul a fost executat de Andrei Cordea, iar fostul jucător de la FCSB a marcat, dar cu mari emoții. Execuția lui Cordea, moale și pe centru, nu a putut fi respinsă de portarul Gavrilaș pentru că mingea a sărit în fața porții, într-o zonă cu mai mult pământ decât gazon.
Cordea și CFR Cluj au fost salvați de terenul prost de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.
Echipele de start în CFR Cluj - Metaloglobus:
- CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Abeid - Păun, Muhar, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Camora, Masic, Braun, Keita, Perianu, Fica, Șfaiț, Biliboc, Zahovic, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu
- Metaloglobus: Gavrilaș - A. Gheorghe, Bădescu, Pasagic, R. Neacșu - D. Irimia, Fl. Purece, Sabater, Dr. Irimia - Visic, Ely Lopes
- Rezerve: Nedelcovici, Huiban, Sava, Zakir, Barreto, Abbey, Sârbu, Lis, Cestor, Ghimfuș
- Antrenor: Mihai Teja
