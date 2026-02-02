Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) încep ediția a șasea a Openului Transilvaniei în postura de jucătoare incluse în top 100 WTA.

În urma Openului Australian 2026, Jaqueline Cristian a rămas la loc fix, pe a 35-a poziție a ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea a urcat cinci unități, până pe locul 36, iar Gabriela Ruse - cea mai bună româncă de la Melbourne, singura care s-a calificat în turul trei - a avansat șapte pași în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 72.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea ocupă locurile 35 și 36 ale clasamentului WTA, în săptămâna Openului Transilvaniei

Sorana Cîrstea va fi prima care va intra în concurs, în proba individuală a turneului de la Cluj-Napoca, luni, 2 februarie, după ora 19:30, împotriva Kamillei Rakhimova (93 WTA) din Uzbekistan.

Marți, 3 februarie, va sosi rândul favoritei numărul doi la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian, de a ieși pe terenul principal al Arenei BT, într-un meci cu italianca Lucrezia Stefanini (140 WTA).

Gabriela Ruse va juca tot marți, împotriva elvețiencei Rebeka Masarova (114 WTA), la o zi distanță după ce Cristian și Ruse vor debuta în turneul de dublu de la Cluj.

