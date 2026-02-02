VIDEO EXCLUSIV Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open

Clasamentul WTA ne permite un rezultat mare la Transylvania Open 2026: unde se clasează româncele după Australian Open
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transylvania Open 2026, transmis exclusiv de Pro Arena și VOYO. Marea finală se joacă sâmbătă, 7 februarie.

Jaqueline Cristian (27 de ani), Sorana Cîrstea (35 de ani) și Gabriela Ruse (28 de ani) încep ediția a șasea a Openului Transilvaniei în postura de jucătoare incluse în top 100 WTA.

În urma Openului Australian 2026, Jaqueline Cristian a rămas la loc fix, pe a 35-a poziție a ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea a urcat cinci unități, până pe locul 36, iar Gabriela Ruse - cea mai bună româncă de la Melbourne, singura care s-a calificat în turul trei - a avansat șapte pași în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 72.

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea ocupă locurile 35 și 36 ale clasamentului WTA, în săptămâna Openului Transilvaniei

Sorana Cîrstea va fi prima care va intra în concurs, în proba individuală a turneului de la Cluj-Napoca, luni, 2 februarie, după ora 19:30, împotriva Kamillei Rakhimova (93 WTA) din Uzbekistan.

Marți, 3 februarie, va sosi rândul favoritei numărul doi la câștigarea trofeului, Jaqueline Cristian, de a ieși pe terenul principal al Arenei BT, într-un meci cu italianca Lucrezia Stefanini (140 WTA).

Gabriela Ruse va juca tot marți, împotriva elvețiencei Rebeka Masarova (114 WTA), la o zi distanță după ce Cristian și Ruse vor debuta în turneul de dublu de la Cluj.

Rezultatele româncelor în finalele jucate la Transylvania Open

Simona Halep a jucat finala probei individuale, în aceeași ediție de debut, iar rezultatul fostului număr 1 WTA a fost repetat de Gabriela Ruse, în 2023 și de Ana Bogdan, în 2024.

În 2025, Jaqueline Cristian a jucat finala probei de dublu, alături de Angelica Moratelli.

  • Irina Bara, campioană în proba de dublu, în 2021
  • Simona Halep, finală, în 2021: înfrângere cu Anett Kontaveit
  • Gabriela Ruse, finală, în 2023: înfrângere cu Tamara Korpatsch
  • Ana Bogdan, finală, în 2024: înfrângere cu Karolina Pliskova
  • Jaqueline Cristian, finală în proba de dublu, în 2025

Toate meciurile de la Transylvania Open se văd în exclusivitate pe VOYO, iar desfășurătorul meciurilor programate pe terenul central al Arenei BT poate fi urmărit în direct la Pro Arena.

Cristian, Cîrstea și Ruse, în top 100 WTA

