Reacțiile sârbilor după ce Djokovic a fost învins de Alcaraz în finala Australian Open 2026: gestul care le-a captat atenția
Marcu Czentye
Sârbul Novak Djokovic s-a înclinat în patru seturi în fața spaniolului Carlos Alcaraz, în finala Australian Open 2026.

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Australian Open 2026
Novak Djokovic (38 de ani, 3 ATP) a ratat ocazia istorică de a câștiga al 25-lea titlu de mare șlem în proba individuală, o bornă care nu a fost atinsă de nimeni în istoria „sportului alb.”

Având în vedere că a ajuns la a doua finală de Grand Slam pierdută la rând, respectiv la a treia cedată - în trei jucate - în fața lui Carlos Alcaraz, 'Nole' a impresionat prin sportivitatea deosebită arătată la finalul jocului.

Djokovic, lăudat în presa din Serbia pentru sportivitatea arătată față de Alcaraz

După cele trei ore și două minute de joc, încheiate scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 pentru Alcaraz, Djokovic a trecut fileul și s-a apropiat de spaniol pentru a-l felicita și a-i oferi salutul tradițional de după ultimul punct jucat.

„În stilul unui campion măreț, și-a felicitat adversarul. A sărit peste fileu pentru a se apropia de Alcaraz, cel mai tânăr tenismen care completează marele șlem.

A arătat lumii încă o dată de ce este cel mai bun din istorie și de ce rivalii îl stimează atât de mult,” a scris presa din Serbia.

„Novak a luptat până la ultimul punct.”

„Sârbul a luptat pentru a scrie istorie. A sperat să devină cel mai vârstnic finalist la Melbourne care reușește să ridice trofeul, pe care îl ridicase de zece ori până acum.

Novak a luptat până la ultimul punct, a încercat să fie competitiv cu numărul unu din lume, dar a eșuat.

Chiar dacă înfrângerea trebuie să fi fost grea pentru el, Djokovic nu a părut prea dezamăgit,” a mai scris Sportal Blic.

Ca urmare a finalei jucate la Melbourne, Novak Djokovic a urcat pe locul trei al clasamentului ATP, depășindu-l pe Alexander Zverev.

