Play-off sau play-out? Specialiștii, verdict pentru FCSB

Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.
Specialiștii au dat verdictul: FCSB, în play-out!
FCSB a avut un parcurs perfect cu Laurențiu Reghecampf în primele trei meciuri de la revenirea antrenorului, cu trei victorii, dar a părăsit zona play-off-ului după înfrângerea de la Cluj.
Specialiștii de la Football Meets Data au dat verdictul în lupta pentru titlu din Superliga României cu o etapă înainte de finalul turului și o văd pe Universitatea Craiova drept favorită pentru un nou trofeu. Dinamo este văzută și ea cu șanse reale pentru primul campionat după o pauză de 20 de ani.
În ceea ce o privește pe FCSB, sursa citată menționează că echipa lui Reghecampf are șanse de 52% de a juca în play-out și 48% de a prinde play-off-ul.
Nici în sezonul precedent echipa lui Becali nu a reușit să prindă un loc în play-off, chiar dacă a câștigat, în cele din urmă, barajul de Conference League cu Dinamo.
În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.
Caseta meciului
- „U” Cluj: Lefter – Mikanovic, Poulolo, I. Cristea, Chipciu – Bic – Macalou, Pedro Pinho, M. Ştefănescu (O. Mendy 56'), Stanojev (Adams Friday 72') – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi
- FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu – Muhar, Radunovic – Korenica (Joao Paulo 46'), Boutoutaou (Drăguş 67'), Cisotti (Stoian 32') – Miculescu (Politic 81'). Antrenor: Laurenţiu Reghecampf
- Cartonaşe galbene: Cristiano Bergodi 28', Mikanovic 46', O. Mendy 90+1' / Muhar 29', Radunovic 59', Pădurariu 71', V. Creţu 76', Drăguş 87'
- Arbitri: Iulian Călin - Marius Badea, Ioan Corb
- Arbitri VAR: Viorel Flueran - Sebastian Gheorghe
- A marcat: Lukic 76'