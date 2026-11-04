Play-off sau play-out? Specialiștii, verdict pentru FCSB

Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.

Specialiștii au dat verdictul: FCSB, în play-out!

FCSB a avut un parcurs perfect cu Laurențiu Reghecampf în primele trei meciuri de la revenirea antrenorului, cu trei victorii, dar a părăsit zona play-off-ului după înfrângerea de la Cluj.

Specialiștii de la Football Meets Data au dat verdictul în lupta pentru titlu din Superliga României cu o etapă înainte de finalul turului și o văd pe Universitatea Craiova drept favorită pentru un nou trofeu. Dinamo este văzută și ea cu șanse reale pentru primul campionat după o pauză de 20 de ani.

În ceea ce o privește pe FCSB, sursa citată menționează că echipa lui Reghecampf are șanse de 52% de a juca în play-out și 48% de a prinde play-off-ul.