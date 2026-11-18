Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Andrei Rațiu își face „mea culpa” după gafa impardonabilă

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională a fost trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

La scurt timp după încheierea jocului, Andrei Rațiu a recunoscut că a greșit, el neputând da în minge în propriul careu. Fundașul lui Rayo Vallecano a ținut să precizeze că naționala se află în continuare într-o perioadă de tranziție, în condițiile în care jucătorii nu sunt încă adaptați cu ideile lui Gică Hagi.

„O primă repriză bună, păcat că am luat golul ăla. S-au văzut mai multe lucruri bune în prima repriză, iar în a doua poate au fost mai buni, am picat şi noi puţin fizic şi ne-au întors. Am ajuns forţat la faza golului lor, nu am putut să dau în minge cum am vrut şi, din păcate, au marcat şi ăsta a fost ghinionul”

Putem schimba ceva lucruri, cu noul selecţioner necesită un timp ca să prindem ideea. Cred că cu timpul o să fie bine şi o să se vadă mai bine ideea lui.

De exemplu, eu am venit două selecţii cu el, alţii una. Avem timp de mai multe antrenamente, de mai multe meciuri, dar cred că suntem pe drumul cel bun. Chiar dacă nu am avut rezultate, cu Suedia cred că am jucat bine, la fel si cu Polonia, cred că suntem pe drum bun. Trebuie să schimbăm multe lucruri în defensivă, dar cred că mergem pe drumul cel bun”, a spus Andrei Rațiu, conform as.ro.