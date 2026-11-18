Singura victorie a naționalei lui Gică Hagi a venit în returul cu Polonia, când tricolorii s-au impus cu scorul de 2-1.

Bosnia - România 2-1, pe Sport.ro! Dramă la Zenica! „Tricolorii” lui Gică Hagi, „condamnați” la baraj

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La Zenica, Daniel Bîrligea a deschis scorul după doar șase minute, însă bosniacii au egalat pe finalul primei reprize prin Tahirovic. Scorul final a fost decis în minutul 82, când Esmir Bajraktarevic, colegul lui Dennis Man de la PSV, l-a învins pe Otto Hindrich.

Posibilii adversari ai României la barajul de menținere în Liga B

Așadar, tricolorii vor fi nevoiți să dispute un baraj de menținere în Liga B din Nations League, iar marți seară s-au aflat și posibilii adversari.

Având în vedere că vine din Liga B, România va face parte din urna capilor de serie, alături de Israel, Georgia și Macedonia de Nord. Acest lucru înseamnă că tricolorii vor avea în față, cel puțin în teorie, o adversară mai slabă, care a încheiat pe locul doi din Liga C.

Adversara României se va alege dintre Estonia, Belarus, Insulele Feroe și Cipru. Barajul se va disputa în dublă manșă, iar România va juca acasă la retur. În cazul în care vor câștiga, tricolorii vor evolua și la următoarea ediție tot în Liga B. În caz contrar, naționala lui Hagi va fi retrogradată în Liga C.

Vineri, 20 noiembrie, România își va afla adversara la baraj la tragerea la sorți.

Barajul pentru Nations League este programat în luna martie, urmând ca tricolorii să înceapă preliminariile pentru EURO 2028 în iunie, asta în cazul în care va fi repartizată într-o grupă de cinci. Dacă va pica într-o grupă de patru, România va debuta în preliminariile pentru turneul final abia în luna septembrie.