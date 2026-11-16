Mihai Stoica l-a dat de gol pe Gigi Becali. Atacantul pe care vrea să îl transfere la FCSB

Mihai Stoica, cel care a demisionat recent din funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit diferențele de opinie pe care le avea cu Gigi Becali când venea vorba de transferuri.

Mihai Stoica: "Lui Gigi îi place Nsimba, dar eu consider că Assad e mult mai bun"

Un exemplu oferit a fost cel legat de Steven Nsimba. Mihai Stoica dezvăluie că atacantul francez al Universității Craiova este un fotbalist pe placul lui Gigi Becali, însă este de părere că există variante mult mai bune, oferind exemplul Assad Al-Hamlawi.

Recent, Gigi Becali s-a arătat încântat de ideea unui schimb cu Universitatea Craiova prin care Aymen Boutoutaou să meargă în Bănie, iar Steven Nsimba să semneze cu formația roș-albastră. Mai mult, FCSB ar mai fi plătit încă aproximativ un milion de euro în această tranzacție.

Ulterior, Becali a lăsat de înțeles că afacerea a picat, însă Steven Nsimba se află în ultimul an de contract cu Universitatea Craiova, iar din iarnă poate începe negocierile cu alte echipe.

"Îți spun o chestie punctuală. Lui Gigi îi place Nsimba, dar eu consider că mult mai bun decât Nsimba este Assad, îl văd mult peste la o echipă cum e Craiova, dar și FCSB - pentru că sunt practic același gen de echipe, făcute să domine adversarul.

Iar asta o spun de când era balotaj între Nsimba și Assad. Îmi place foarte multe Assad. E un jucător extrem de inteligent, marcator, are execuții, atacă bine spațiile. Acum, l-am descoperit și pe Elisor, care mi se pare foarte bun. Atunci, realizezi de ce Nsimba e a treia opțiune pe poziția asta", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.