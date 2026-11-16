Mihai Stoica l-a dat de gol pe Gigi Becali. Atacantul pe care vrea să îl transfere la FCSB

Mihai Stoica, cel care a demisionat recent din funcția de președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit diferențele de opinie pe care le avea cu Gigi Becali când venea vorba de transferuri.
Mihai Stoica: "Lui Gigi îi place Nsimba, dar eu consider că Assad e mult mai bun"
Un exemplu oferit a fost cel legat de Steven Nsimba. Mihai Stoica dezvăluie că atacantul francez al Universității Craiova este un fotbalist pe placul lui Gigi Becali, însă este de părere că există variante mult mai bune, oferind exemplul Assad Al-Hamlawi.
Recent, Gigi Becali s-a arătat încântat de ideea unui schimb cu Universitatea Craiova prin care Aymen Boutoutaou să meargă în Bănie, iar Steven Nsimba să semneze cu formația roș-albastră. Mai mult, FCSB ar mai fi plătit încă aproximativ un milion de euro în această tranzacție.
Ulterior, Becali a lăsat de înțeles că afacerea a picat, însă Steven Nsimba se află în ultimul an de contract cu Universitatea Craiova, iar din iarnă poate începe negocierile cu alte echipe.
"Îți spun o chestie punctuală. Lui Gigi îi place Nsimba, dar eu consider că mult mai bun decât Nsimba este Assad, îl văd mult peste la o echipă cum e Craiova, dar și FCSB - pentru că sunt practic același gen de echipe, făcute să domine adversarul.
Iar asta o spun de când era balotaj între Nsimba și Assad. Îmi place foarte multe Assad. E un jucător extrem de inteligent, marcator, are execuții, atacă bine spațiile. Acum, l-am descoperit și pe Elisor, care mi se pare foarte bun. Atunci, realizezi de ce Nsimba e a treia opțiune pe poziția asta", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.
Steven Nsimba: "Nu pentru cluburi din China sau zona Golfului m-am apucat de fotbal"
Într-un interviu acordat în presa franceză înainte de Universitatea Craiova - Egnatia, din Conference League, Steven Nsimba a vorbit despre performanța majoră realizată de echipa sa în stagiunea trecută.
"Craiova este un club obișnuit să lupte pentru primele cinci locuri, dar am avut un sezon excepțional, care ne-a adus primul titlu după 35 de ani", a spus Steven Nsimba, într-un interviu pentru ziarul Le Berry Républicain.
Ulterior, Nsimba a recunoscut că se gândește la plecarea de la Craiova și a dezvăluit că a primit oferte din Asia. Le-a considerat însă neatractive și a lăsat de înțeles că ar vrea să rămână în Europa.
"Am avut oferte, dar mai ales de la cluburi din China sau din țările Golfului. Nu pentru astfel de provocări m-am apucat de fotbal!", a spus Nsimba, care a adăugat: "Mi-ar fi plăcut să fac un pas spre un nivel ceva mai înalt, dar aici joc totuși în cupele europene și este incredibil".
Gigi Becali a construit o nouă echipă care să se ocupe de transferuri la FCSB
Raul Rusescu (38 de ani) și Lukasz Szukala (42 de ani), foști campioni ai României cu FCSB, se vor întoarce și vor ocupa două posturi în cadrul clubului. Aceștia vor lucra alături de Ionuț Luțu, omul de încredere al lui Becali. Gigi Becali a anunțat că i-a pregătit deja biroul fostului internațional, în care are mare încredere.
„I-am făcut şi lui Luţu un birou aici. I-am spus „dintre toţi, cea mai mare încredere în tine o am”. Şi aşa e. Mi-a zis că stă de dimineaţa până seara şi se ocupă.
Poate că vorbesc aiurea, dar poate că sunt deştept. Să vedem dacă o să fac sau dacă mă pricep. Am adus numai spealişti, nu vorbesc despre Meme aici. La final se uită Luţu. I-am amenajat birou. Ce îţi place, nu le zici lor. Că ei vor cere bani în plus. Eu voi vedea şi voi stabili cine va veni. Vor veni 6”, a spus Becali, în dialog cu reporterii, luni.