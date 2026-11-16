La patru zile de la plecarea de la FCSB, Mihai Stoica dezvăluie singurul punct comun rămas cu Gigi Becali

La patru zile de la plecarea de la FCSB, Mihai Stoica dezvăluie singurul punct comun rămas cu Gigi Becali Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica, fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, a decis să plece de la club după ce a fost tras pe linie moartă de Gigi Becali.

TAGS:
Mihai StoicaFCSBGigi Becali
Din articol

La patru zile de la despărțire, fostul oficial al FCSB a lăsat să se înțeleagă faptul că despărțirea a fost provocată de diferențele de viziune în materie de fotbal dintre el și Gigi Becali, indicând un singur fotbalist din campionatul intern pe care amândoi îl apreciază.

„Singurul atacant din România unde ne întâlnim e Lukic. Gigi vrea un atacant puternic. Jucătorul lui preferat a fost mulți ani Alibec. Jucătorul lui preferat e Drăguș. Are o forță inimaginabilă. Eu zic că Drăguș și în Premier League e top. Eu nu credeam că voi lucra cu un jucător care să aibă o plecare ca a lui Coman. Drăguș e peste. E ireal ce explozie are. Și are fizic impecabil. Drăguș are picioarele lui Adama Traoré. Dar sus nu cară multe kilograme după el. E croit pentru fotbal. Când nu te prea întâlnești în atâtea situații, ajungi să ai probleme. Și eu am ajuns să am problema asta cu Gigi, să vedem total diferit fotbalul”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

  • Gigi becali mihai stoica
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ruptură după 24 de ani de colaborare și șapte titluri de campion

Mihai Stoica a părăsit FCSB după ce finanțatorul Gigi Becali i-a reproșat public modul în care a coordonat campaniile de achiziții și a delegat această responsabilitate către Bogdan Costicea. Deși Gigi Becali i-a propus să rămână pe o altă poziție în organigrama clubului, conducătorul a refuzat oferta și a încheiat colaborarea printr-un mesaj public de mulțumire.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal, și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții. Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a transmis Mihai Stoica pe rețelele de socializare.

Venit pentru prima dată la gruparea bucureșteană în vara anului 2002, după zece ani petrecuți la Oțelul Galați, Mihai Stoica a avut mai multe mandate în conducerea clubului, întrerupte de o perioadă la Unirea Urziceni, alături de care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009. Revenit în structura de conducere a FCSB începând cu anul 2016, MM a fost numit președinte al Consiliului de Administrație pe 25 aprilie 2023.

De-a lungul mandatelor sale la FCSB, clubul a câștigat șapte campionate, inclusiv pe cele din 2024 și 2025, trei Supercupe ale României, două Cupe ale României și două Cupe ale Ligii. Pe plan extern, cele mai importante rezultate din aceste perioade au fost calificarea în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005-2006 și prezența în optimile Europa League în stagiunea 2024-2025.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un fost muncitor din Franţa a construit de la zero o replică Bugatti Type 35. Proiectul l-a costat numai 6.000 de euro
Un fost muncitor din Franţa a construit de la zero o replică Bugatti Type 35. Proiectul l-a costat numai 6.000 de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Visul lui Gigi Becali! Primul transfer din iarnă la FCSB: „Mă sună!”
Visul lui Gigi Becali! Primul transfer din iarnă la FCSB: „Mă sună!”
Gigi Becali a aruncat bomba! Când se va întoarce MM Stoica la FCSB: „Iau deciziile la milimetru”
Gigi Becali a aruncat bomba! Când se va întoarce MM Stoica la FCSB: „Iau deciziile la milimetru”
Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”
Răsturnare de situație la FCSB: ”Nu am renunțat definitiv la el”
ULTIMELE STIRI
Radu Drăgușin, italienii vorbesc deschis despre viitorul „protejatului lui Paratici”: suma pusă pe masă
Radu Drăgușin, italienii vorbesc deschis despre viitorul „protejatului lui Paratici”: suma pusă pe masă
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Florin Gardoș și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat
Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat
Tragic! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o minge
Tragic! Un fotbalist de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de o minge
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Nicholas Pintilii a luat numărul 6 la FCSB. Ce a spus Reghecampf, după ce l-a adus la prima echipă

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Reacția presei din Ungaria după debutul lui Marius Corbu în naționala României: „A devenit cert”

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Dumitru Dragomir aruncă bomba! Pe cine aduce Gigi Becali la FCSB: ”O să vedeți”

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

Se face transferul lui Dennis Man: ”PSV și-a dat acordul”

Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: "Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat"

Răsturnare de situație la FCSB cu înlocuitorul lui Mihai Stoica: "Nu îl văd! Cu Gigi e greu de lucrat"

MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB

MM Stoica a reacționat, după ce a văzut pe cine a adus Gigi Becali la FCSB


Recomandarile redactiei
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Problema pe care o are Laurențiu Reghecampf la FCSB: ”În fotbalul modern nu vezi așa ceva”
Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"
Cristi Chivu a cucerit Panchina d’Oro! Discurs plin de modestie la Coverciano: "E prea mult, mă faceți să roșesc!"
Florin Gardoș l-a văzut de aproape pe un jucător de la FCSB și s-a convins: „Se vede că e altceva! Are foarte multă calitate”
Florin Gardoș l-a văzut de aproape pe un jucător de la FCSB și s-a convins: „Se vede că e altceva! Are foarte multă calitate”
Revenire de un milion de euro pentru Dinamo
Revenire de un milion de euro pentru Dinamo
Vali Crețu și Risto Radunovic, subiecte închise: "Să respecte contractul!"
Vali Crețu și Risto Radunovic, subiecte închise: "Să respecte contractul!"
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!