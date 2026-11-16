La patru zile de la plecarea de la FCSB, Mihai Stoica dezvăluie singurul punct comun rămas cu Gigi Becali

La patru zile de la despărțire, fostul oficial al FCSB a lăsat să se înțeleagă faptul că despărțirea a fost provocată de diferențele de viziune în materie de fotbal dintre el și Gigi Becali, indicând un singur fotbalist din campionatul intern pe care amândoi îl apreciază.
„Singurul atacant din România unde ne întâlnim e Lukic. Gigi vrea un atacant puternic. Jucătorul lui preferat a fost mulți ani Alibec. Jucătorul lui preferat e Drăguș. Are o forță inimaginabilă. Eu zic că Drăguș și în Premier League e top. Eu nu credeam că voi lucra cu un jucător care să aibă o plecare ca a lui Coman. Drăguș e peste. E ireal ce explozie are. Și are fizic impecabil. Drăguș are picioarele lui Adama Traoré. Dar sus nu cară multe kilograme după el. E croit pentru fotbal. Când nu te prea întâlnești în atâtea situații, ajungi să ai probleme. Și eu am ajuns să am problema asta cu Gigi, să vedem total diferit fotbalul”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.
Ruptură după 24 de ani de colaborare și șapte titluri de campion
Mihai Stoica a părăsit FCSB după ce finanțatorul Gigi Becali i-a reproșat public modul în care a coordonat campaniile de achiziții și a delegat această responsabilitate către Bogdan Costicea. Deși Gigi Becali i-a propus să rămână pe o altă poziție în organigrama clubului, conducătorul a refuzat oferta și a încheiat colaborarea printr-un mesaj public de mulțumire.
„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal, și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții. Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that”, a transmis Mihai Stoica pe rețelele de socializare.
Venit pentru prima dată la gruparea bucureșteană în vara anului 2002, după zece ani petrecuți la Oțelul Galați, Mihai Stoica a avut mai multe mandate în conducerea clubului, întrerupte de o perioadă la Unirea Urziceni, alături de care a câștigat titlul în sezonul 2008-2009. Revenit în structura de conducere a FCSB începând cu anul 2016, MM a fost numit președinte al Consiliului de Administrație pe 25 aprilie 2023.
De-a lungul mandatelor sale la FCSB, clubul a câștigat șapte campionate, inclusiv pe cele din 2024 și 2025, trei Supercupe ale României, două Cupe ale României și două Cupe ale Ligii. Pe plan extern, cele mai importante rezultate din aceste perioade au fost calificarea în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005-2006 și prezența în optimile Europa League în stagiunea 2024-2025.