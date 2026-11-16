La patru zile de la plecarea de la FCSB, Mihai Stoica dezvăluie singurul punct comun rămas cu Gigi Becali

La patru zile de la despărțire, fostul oficial al FCSB a lăsat să se înțeleagă faptul că despărțirea a fost provocată de diferențele de viziune în materie de fotbal dintre el și Gigi Becali, indicând un singur fotbalist din campionatul intern pe care amândoi îl apreciază.

„Singurul atacant din România unde ne întâlnim e Lukic. Gigi vrea un atacant puternic. Jucătorul lui preferat a fost mulți ani Alibec. Jucătorul lui preferat e Drăguș. Are o forță inimaginabilă. Eu zic că Drăguș și în Premier League e top. Eu nu credeam că voi lucra cu un jucător care să aibă o plecare ca a lui Coman. Drăguș e peste. E ireal ce explozie are. Și are fizic impecabil. Drăguș are picioarele lui Adama Traoré. Dar sus nu cară multe kilograme după el. E croit pentru fotbal. Când nu te prea întâlnești în atâtea situații, ajungi să ai probleme. Și eu am ajuns să am problema asta cu Gigi, să vedem total diferit fotbalul”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.