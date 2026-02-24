Proaspăt revenit după o accidentare la braț, Ricardo Pepi a intrat pe parcurs în meciul cu Heerenveen, mai exact în minutul 75, atunci când l-a înlocuit pe Myron Boadu.

Peter Bosz, dezamăgit că Pepi nu a reușit să marcheze din pasa lui Man

Fotbalistul a fost aproape să marcheze chiar din pasa lui Dennis Man, însă a trimis exact pe direcția portarului. Totuși, Ricardo Pepi a reușit să marcheze doar câteva minute mai târziu.

Ratarea lui Ricardo Pepi l-a dezamăgit pe Peter Bosz, care a mărturisit că nu vede des astfel de momente din partea atacantului american. De altfel, antrenorul lui PSV a ținut să laude pasa expediată de Dennis Man.

”Pepi s-a făcut remarcat prin câteva acțiuni bune. Dacă primește mingea la marginea careului, deja mă întorc, aproape întotdeauna este gol. Prima minge, pe care a primit-o excelent de la Dennis Man și pe care a șutat-o direct în portar nu este ceva ce văd des la el, pentru că, în mod normal, acelea sunt aproape mereu goluri pentru el. Dar, până la urmă, a marcat puțin mai târziu. Un gol minunat”, a spus Peter Bosz.

Reacția lui Peter Bosz după ce Boadu a fost sfătuit să plece de la PSV

Fostul fotbalist olandez Marciano Vink, actual specialist ESPN, consideră că Myron Boadu ar trebui să o părăsească pe PSV Eindhoven la finalul acestui sezon pentru a-și regăsi forma de altădată, în condițiile în care îi este dificil să se impună la echipa antrenată de Peter Bosz.

Problemele din compartimentul ofensiv s-au mai rezolvat după ce Myron Boadu și Ricardo Pepi s-au recuperat și au revenit în lotul lui PSV, însă Peter Bosz trebuie să decidă dacă va renunța la atacantul de 25 de ani sau dacă îl va păstra în lot și din vară.

Cert este că deocamdată Peter Bosz este mulțumit de felul în care se prezintă Boadu, proaspăt revenit la echipă după accidentarea la genunchi, mai ales că a și marcat în meciul cu Heerenveen, scor 3-1.

”Sunt bucuros că Boadu a putut fi titular și că a rezistat destul de mult pe teren. Faptul că a marcat este important pentru orice atacant. Asta are nevoie pentru a intra într-un anumit ritm”, a mai spus Bosz.