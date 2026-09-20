Mihai Rotaru, extaziat de victoria cu 5-0 în fața lui FCSB: ce a făcut patronul Craiovei

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SPORT.RO
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Mihai Rotaru a fost în centrul bucuriei Craiovei după ce a umilit-o pe FCSB în derby-ul din Superliga.

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Din articol

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Oltenii au marcat prin Assad Al Hamlawi (29', 45+3'), Alexandru Cicâldău (57') și Simon Elisor (69', 87').

Mihai Rotaru nu și-a ascus bucuria după meciul cu FCSB

Mihai Rotaru s-a bucurat enorm de victoria extrem de clară a echipei sale, care și-a spulberat adversara și a ales să sărbătorească pe gazon, alături de jucători.

De obicei rezervat în astfel de momente, patronul echipei din Bănie a coborât de la tribuna oficială și l-a felicitat pe Nicușor Bancu, care împlinit 34 de ani cu o zi înaintea meciului.

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Gigi Becali i-a „furat” doi jucători lui Mihai Rotaru

În contextul formei slabe, Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunar și i-a transferat pe Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Interesant este că primii doi din cei enumerați au fost doriți și de Universitatea Craiova.

Impresarul jucătorilor, Bogdan Mara, a dezvăluit faptul că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru cei doi. În cele din urmă negocierile au picat, iar Karlo Muhar și Meriton Korenica au ajuns la FCSB.

„Muhar, de când şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj, a avut mai multe discuţii. A primit mai multe oferte, din Rusia, din Turcia, din Golf. Au fost şi alte echipe din România care s-au interesat.

FCSB a făcut o ofertă, nu s-a ajuns la un numitor comun. Ulterior, într-o discuţie cu Meme (n.r. – Mihai Stoica) şi cu domnul Gigi Becali, mi-au spus că vor să-l ia.

El a fost în discuţii şi cu Craiova, care a fost în discuţii şi cu Korenica. Nu s-a ajuns la un numitor comun, iar domnul Gigi Becali şi-a dorit acest jucător şi a făcut o ofertă pe care Karlo Muhar a acceptat-o”, a declarat Bogdan Mara, potrivit Fanatik.

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