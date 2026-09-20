Punct ochit, punct lovit! Gigi Becali i-a „furat” doi jucători lui Mihai Rotaru

FCSB a început sezonul mult sub așteptări, iar plecările au fost numeroase în această vară: Florin Tănase, Darius Olaru, Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea fiind doar unele dintre numele importante care au părăsit formația roș-albastră în perioada de mercato.

Gigi Becali i-a „furat” doi jucători lui Mihai Rotaru

În contextul formei slabe, Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunar și i-a transferat pe Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Interesant este că primii doi din cei enumerați au fost doriți și de Universitatea Craiova.

Impresarul jucătorilor, Bogdan Mara, a dezvăluit faptul că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru cei doi. În cele din urmă negocierile au picat, iar Karlo Muhar și Meriton Korenica au ajuns la FCSB.

„Muhar, de când şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj, a avut mai multe discuţii. A primit mai multe oferte, din Rusia, din Turcia, din Golf. Au fost şi alte echipe din România care s-au interesat.

FCSB a făcut o ofertă, nu s-a ajuns la un numitor comun. Ulterior, într-o discuţie cu Meme (n.r. – Mihai Stoica) şi cu domnul Gigi Becali, mi-au spus că vor să-l ia.

El a fost în discuţii şi cu Craiova, care a fost în discuţii şi cu Korenica. Nu s-a ajuns la un numitor comun, iar domnul Gigi Becali şi-a dorit acest jucător şi a făcut o ofertă pe care Karlo Muhar a acceptat-o”, a declarat Bogdan Mara, potrivit Fanatik.