Punct ochit, punct lovit! Gigi Becali i-a „furat” doi jucători lui Mihai Rotaru

Punct ochit, punct lovit! Gigi Becali i-a „furat” doi jucători lui Mihai Rotaru Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a transferat doi jucători doriți de Mihai Rotaru.

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Gigi BecaliMihai RotaruFCSBUniversitatea Craiova
Din articol

FCSB a început sezonul mult sub așteptări, iar plecările au fost numeroase în această vară: Florin Tănase, Darius Olaru, Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea fiind doar unele dintre numele importante care au părăsit formația roș-albastră în perioada de mercato.

Gigi Becali i-a „furat” doi jucători lui Mihai Rotaru

În contextul formei slabe, Gigi Becali a băgat adânc mâna în buzunar și i-a transferat pe Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Interesant este că primii doi din cei enumerați au fost doriți și de Universitatea Craiova.

Impresarul jucătorilor, Bogdan Mara, a dezvăluit faptul că a purtat discuții cu Mihai Rotaru pentru cei doi. În cele din urmă negocierile au picat, iar Karlo Muhar și Meriton Korenica au ajuns la FCSB.

„Muhar, de când şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj, a avut mai multe discuţii. A primit mai multe oferte, din Rusia, din Turcia, din Golf. Au fost şi alte echipe din România care s-au interesat.

FCSB a făcut o ofertă, nu s-a ajuns la un numitor comun. Ulterior, într-o discuţie cu Meme (n.r. – Mihai Stoica) şi cu domnul Gigi Becali, mi-au spus că vor să-l ia.

El a fost în discuţii şi cu Craiova, care a fost în discuţii şi cu Korenica. Nu s-a ajuns la un numitor comun, iar domnul Gigi Becali şi-a dorit acest jucător şi a făcut o ofertă pe care Karlo Muhar a acceptat-o”, a declarat Bogdan Mara, potrivit Fanatik.

Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Marius Baciu la FCSB

Actualul antrenor are un ultimatum: dacă nu va câștiga în fața Universității Craiova, va fi demis. În condițiile date, în presă au apărut mai multe nume de tehnicieni, cum ar fi Edi Iordănescu sau Mirel Rădoi.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre viitorul lui Marius Baciu, Gigi Becali a evitat să ofere un răspuns clar, deoarece nu concepe să nu obțină cele trei puncte în partida cu Universitatea Craiova. Totuși, omul de afaceri a dat de înțeles că Baciu nu va mai continua dacă duelul din Bănie nu va fi câștigat.

„(n.r. - Rămâne Marius Baciu la FCSB?) Asta nu știu deocamdată. Nu știu nimic sigur la ora asta. Ceva ce nu știu eu nu vă pot spune vouă. Dar eu nu concep. Eu zic că noi câștigăm 3 puncte. Așa zic. Nu mai zic dacă, fiindcă vreau să câștig și punct”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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