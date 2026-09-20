Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a avut o intervenție la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE” și s-a arătat impresionat de calitățile lui Andrei Borza (20 de ani), pe care giuleștenii l-au vândut în această vară la Corum FK, în Turcia, pentru 2,2 milioane de euro.

Fundașul crescut de Gică Hagi la Farul Constanța a fost convocat la naționala de seniori pentru meciurile din UEFA Nations League, iar Angelescu crede că, mai devreme sau mai târziu, fostul rapidist va fi titular incontestabil la echipa națională pentru postul de fundaș stânga.

Victor Angelescu îl vede pe Borza noul titular de la echipa națională

Momentan, postul este ”arestat” de Nicușor Bancu (34 de ani). În ultimii ani, chiar dacă România a avut mai mulți selecționeri, căpitanul de la Universitatea Craiova a fost întotdeauna prima opțiune pentru acea poziție.

„Cel puțin pe viitor, după mine, sunt convins că va fi noul fundaș stânga al naționalei pentru o perioadă foarte, foarte lungă. Știam asta de când era la Rapid, e foarte, foarte talentat. Nu știu dacă-l văd titular de la meciurile astea, sigur va juca, e clar că vor exista schimbări în echipă. Nicușor Bancu e acolo, are un sezon foarte bun”, a spus Angelescu, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Borza a fost protagonistul unui transfer-surpriză la Corum, care este o nou-promovată în prima ligă din Turcia. Internaționalul român a devenit titular incontestabil la echipa sa, pentru care a evoluat în șase partide, reușind să marcheze și un gol.

Programul meciurilor tricolorilor