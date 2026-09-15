VIDEO EXCLUSIV Dezvăluiri din contractul jucătorului pe care Mihai Rotaru voia 20 de milioane de euro: „Primea bani mai mulți dacă era slab”

Dezvăluiri din contractul jucătorului pe care Mihai Rotaru voia 20 de milioane de euro: „Primea bani mai mulți dacă era slab” Superliga Primul lucru pe care l-a făcut Markovic după ce a fost convocat în premieră la naționala României
SPORT.RO
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Florin Gardoș a oferit detalii din contractul unui fost jucător de la Universitatea Craiova.

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Jovan MarkovicMihai RotaruUniversitatea Craiova
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În ultimii ani, fotbalul românesc a oferit mai multe exemple de fotbaliști talentați, însă a căror ascensiune s-a oprit brusc. În acest caz se încadrează și Jovan Markovic, atacant care a ajuns la 25 de ani.

Florin Gardoș, detalii din contractul lui Jovan Markovic

Privit la un moment dat drept viitorul atacant al echipei naționale, Jovan Markovic nu și-a atins potențialul. Fotbalistul este legitimat în prezent la FC Botoșani, iar problema cu care s-a confruntat de-a lungul carierei în afectează în continuare: kilogramele în plus.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 14 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Bogdan Lobonț.

Printre subiectele abordate a fost și decăderea lui Jovan Markovic. Deși Universitatea Craiova spera să obțină bani mulți pe un transfer, atacantul a ajuns să plece liber la FC Botoșani. În cadrul VOYO SPORT LIVE, Florin Gardoș a amintit de problema cu kilogramele în plus. În ciuda faptului că Mihai Rotaru îi oferea mai mulți bani ca să se mențină în greutatea ideală, Markovic tot nu reușea să fie fit.

Bogdan Lobonț a amintit de profilul jucătorilor tineri, pe care patronii pot obține sume importante de bani: „Depinde cum privești profilele de acest gen. Tu dacă stai zi de zi și stai pe monitoarele alea, vezi cum crește, vezi statisticile. Așa e și cu ei, dacă îi privești drept niște active ale clubului. Cu activele astea poți face bani importanți pentru club, aceștia îți aduc bani în club, profile precum ale lui Markovic și Popescu”.

Florin Gardoș a intervenit și a amintit de contractul avut de Jovan Markovic: „La un moment dat, el avea salariu mai mare atât timp cât se ținea sub o anumită greutate. Nu a putut să meargă... S-a ținut doar o lună așa! A crescut el, iar salariul a scăzut. Nu știu dacă e abordarea cea mai bună, dar măcar s-a încercat”.

  • Jovan markovic revenirea craiova
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Primul lucru pe care l-a făcut Markovic după ce a fost convocat în premieră la naționala României
Primul lucru pe care l-a făcut Markovic după ce a fost convocat în premieră la naționala României
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Mihai Rotaru dorea 20 de milioane de euro pe Jovan Markovic

În iunie 2021, pe când Jovan Markovic avea 20 de ani, Mihai Rotaru spera să obțină un transfer pe o sumă record: 20 de milioane de euro. Cum a trecut jumătate de deceniu de la acel moment, previziunea omului de afaceri nu a fost îndeplinită.

„Markovic e cel mai aproape de a face pasul spre marea performanță dintre jucătorii noștri mai tineri. Arată bine, a slăbit mult. Cred că spune multe asta. Sunt trei jucători din România care valorează 20 de milioane de euro, primul e Cicâldău, al doilea e Markovic și al treilea e Octavian Popescu de la FCSB. 

Ei pot valora sume foarte mari, dar asta nu înseamnă că se vor și vinde pe aceste sume, pentru că Liga 1 are un handicap în mercato”, a declarat Rotaru, în iunie 2021, pentru Sport.ro.

  • 1,3 milioane de euro era cota lui Markovic în 2021
  • 149 de meciuri, 28 de goluri și 14 pase decisive a adunat atacantul la Universitatea Craiova
  • 3 selecții are Jovan Markovic în echipa națională
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