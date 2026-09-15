În ultimii ani, fotbalul românesc a oferit mai multe exemple de fotbaliști talentați, însă a căror ascensiune s-a oprit brusc. În acest caz se încadrează și Jovan Markovic, atacant care a ajuns la 25 de ani.

Florin Gardoș, detalii din contractul lui Jovan Markovic

Privit la un moment dat drept viitorul atacant al echipei naționale, Jovan Markovic nu și-a atins potențialul. Fotbalistul este legitimat în prezent la FC Botoșani, iar problema cu care s-a confruntat de-a lungul carierei în afectează în continuare: kilogramele în plus.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 14 septembrie, Andrei Grecu i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Bogdan Lobonț.

Printre subiectele abordate a fost și decăderea lui Jovan Markovic. Deși Universitatea Craiova spera să obțină bani mulți pe un transfer, atacantul a ajuns să plece liber la FC Botoșani. În cadrul VOYO SPORT LIVE, Florin Gardoș a amintit de problema cu kilogramele în plus. În ciuda faptului că Mihai Rotaru îi oferea mai mulți bani ca să se mențină în greutatea ideală, Markovic tot nu reușea să fie fit.

Bogdan Lobonț a amintit de profilul jucătorilor tineri, pe care patronii pot obține sume importante de bani: „Depinde cum privești profilele de acest gen. Tu dacă stai zi de zi și stai pe monitoarele alea, vezi cum crește, vezi statisticile. Așa e și cu ei, dacă îi privești drept niște active ale clubului. Cu activele astea poți face bani importanți pentru club, aceștia îți aduc bani în club, profile precum ale lui Markovic și Popescu”.

Florin Gardoș a intervenit și a amintit de contractul avut de Jovan Markovic: „La un moment dat, el avea salariu mai mare atât timp cât se ținea sub o anumită greutate. Nu a putut să meargă... S-a ținut doar o lună așa! A crescut el, iar salariul a scăzut. Nu știu dacă e abordarea cea mai bună, dar măcar s-a încercat”.