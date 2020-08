Adrian Ropotan nu a putut sa stea departe de Dinamo! Fostul jucator din Stefan cel Mare a devenit membru DDB

Adrian Ropotan pune umarul la salvarea clubului Dinamo.

Mijlocasul central roman, care a evoluat ultima data pentru Concordia Chiajna a devenit membru al programului DDB.

Roptan a declarat ca echipa Dinamo i-a asigurat un viitor si ii este recunoascator pentru acest lucru. De asemenea, el este impresionat de implicarea fanilor pentru a sustine clubul in continuare.

"Poate ca cei tineri nu-si mai amintesc de mine in tricoul lui Dinamo. Este Clubul care m-a crescut si mi-a dat un viitor.

Am vazut campania voastra si eforturile pe care le faceti pentru a tine Clubul in viata. Nu am putut ramane indiferent. Sunt mandru ca sunt membru DDB si ca pot sa pun umarul la salvarea echipei. Daca e nevoie sa fac si altceva, sunt aici", a declarat Ropotan pentru DDB.

Mijlocasul roman a jucat la Dinamo in perioada 2005-2009, iar la varsta de 23 de ani se transfera la Dinamo Kiev pentru suma de 3 milioane de euro.