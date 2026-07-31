Tehnicianul portughez a apreciat profesionalismul atacantului, dar a recunoscut că acesta nu este încă la capacitate maximă. Pușcaș nu a evoluat în primele două etape ale noului sezon.

Nuno Campos: „George Pușcaș face tot ce poate”

Antrenorul lui Dinamo a explicat că deciziile legate de tratamentul și pregătirea fizică a atacantului aparțin departamentului medical și jucătorului.

„În ceea ce îl privește pe George Pușcaș, ceea ce am simțit încă din prima zi este că este un mare profesionist. Face tot ce poate pentru a se recupera și pentru a ajuta echipa. Uneori însă lucrurile nu se întâmplă așa cum ne dorim.

În cazul lui, el își dorește, dar aceasta este situația. Poate că în viitor va trebui să aibă o abordare diferită pentru a se simți la 100%. Nu este partea mea de responsabilitate. Este treaba departamentului nostru medical și a lui să găsească soluțiile. Pușcaș este jucătorul clubului și mă bazez pe fiecare jucător care este aici”, a declarat Nuno Campos.

Pușcaș a semnat cu Dinamo în februarie 2026, după ce a rămas liber de contract. Atacantul a bifat opt apariții în sezonul trecut, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

În primele două etape ale actualei stagiuni, fotbalistul nu a evoluat niciun minut. Dinamo ocupă locul al cincilea, cu trei puncte, după o înfrângere și victoria categorică, scor 5-1, obținută în fața campioanei Universitatea Craiova.

În carieră, Pușcaș a mai jucat pentru Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa și Bodrum FK.