FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției de fotbal.

Echipa lui Marius Baciu, învinsă și la București, cu 3-2, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roș-albaștrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

Gigi Becali: ”Coeficientul valora 50 de milioane de euro”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, fixase ca obiectiv calificarea în faza principală din Conference League, performanță care ar fi putut aduce o sumă importantă de bani în conturile clubului. Acum, spune că eliminarea afectează doar coeficientul acumulat în ultimele sezoane.

„Nu-i o problemă, 7-8-10 milioane nu e o problemă pentru mine. Problema știi care e? Coeficientul, ăla valoarează 50 de milioane. Voi vedeți ce încasăm, coeficientul valorează bani.

Dacă făceam puncte anul ăsta, la anul eram cap de serie în play-off de Champions League”, a spus Becali, la emisiunea ”Play On Sport” de pe VOYO.

Echipele de start în FK Auda - FCSB 4-1:

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

VIDEO - REZUMAT FK Auda - FCSB 4-1