"Mi se rupe sufletul de el, dar ce sa-i fac?!" Becali l-a adus sa fie vedeta, dar acum il scoate din primul 11 al FCSB-ului. Ce planuri are

Florinel Coman este unul dintre golgheterii la zi ai Ligii I, cu 6 reusite bifate in actuala editie de campionat. Cu toate acestea, el risca sa-si piarda locul de titular.

Florinel Coman a inceput mai bine acest sezon, dar chiar si asa "nu e ce trebuie", spune Gigi Becali. Patronul FCSB asteapta mult mai mult de la tanarul fotbalist transferat de la Viitorul, sperand totodata ca acesta va renunta la vicii.

Becali a anuntat la mijlocul acestei saptamani ca a facut o oferta si pentru Andrei Ivan, fotbalist despre care a spus in mai multe randuri ca ar intra imediat in echipa FCSB-ului. Tot Becali a dat de inteles ca Ivan ar putea, daca ar veni in iarna, sa ii ia locul lui Coman.

Latifundiarul din Pipera mai spune ca "i se rupe sufletul de Coman", dar ca Morutan si Tanase nu pot fi scosi din echipa.

"Pe Ivan il vreau atacant, dar el joaca si stanga foarte bine. Si al doilea varf foarte bine! Numai ca in spatele varfului va juca Morutan. Pe Morutan nu-l mai scoate nimeni de acolo cat sunt eu la Steaua. Iar in stanga sunt doi pe post. Coman, mi se rupe sufletul pentru el. Mai e Tanase, pe care e greu sa-l scoti, mai ales dupa ce a dat doua goluri", a spus Becali.

In urma cu cateva luni, Becali spunea ca il va vinde pe Florinel Coman cu multe milioane si ca el poate ajunge sa fie la fel de valoros ca Neymar: "Face 200 de milioane, nu 100! Peste 3 ani, cand il voi vinde, valoarea lui va fi asta! Voi radeti, dar cand o sa le rezolv eu...", spunea el.