Pancu a debutat cu victorie pe banca Rapidului! Giulestenii isi conduc seria din liga a treia. Maftei si Niculae au vazut meciul din tribuna

Daniel Pancu a debutat cu o victorie in functia de antrenor al Rapidului. Giulestenii au castigat cu 2-1 meciul cu Medgidia.

Rapid a invins cu 2-1 Medgidia, pe Giulesti. Gazdele s-au impus prin golurile marcate de Petre Goge si Marian Vlada, in timp ce pentru oaspeti a punctat Vasile Sicu.

In urma acestui meci, Rapidul a acumulat 19 puncte in Seria a 2-a a Ligii 3, fiind la conducere. Totusi, Unirea Slobozia are un meci mai putin si poate egala Rapidul daca va invinge Sportul Chiscani, penultima clasata.

Pentru Pancu a fost primul meci ca antrenor.

Vasile Maftei si Daniel Niculae, ultimul intr-un conflict recunoscut cu conducerea, au vazut meciul impreuna din tribune.