Poli Iasi - Viitorul | Ianis Hagi a explicat faza penalty-ului: de ce l-a lasat pe Dragus sa execute! Ce a spus Hagi jr despre un posibil transfer din iarna

Poli Iasi - Viitorul 1-2! Ianis Hagi a fost eroul partidei.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Ianis Hagi a marcat golurile care au adus o noua victorie pentru Viitorul. Dupa acest rezultat, echipa lui Hagi a urcat pe locul 2 in clasament. E drept, a fost doar prima partida a etapei, iar Viitorul poate fi depasita.

Hagi jr l-a lasat pe Denis Dragus sa execute o lovitura de la 11 metri, insa tanarul fotbalist a ratat. Arbitrul a decis repetarea executiei, iar de aceasta data Ianis a fost cel care a executat si a reusit sa marcheze.

Intrebat daca va mai continua la Viitorul si din iarna, Ianis Hagi a declarat ca deocamdata se concentreaza pe ce are de facut la echipa de club si vrea o calificare la Campionatul European alaturi de nationala Under21.

"Marcasem deja si m-a rugat Dragus sa-l las. Am zis da, fara niciun fel de problema. Nu avem rautati de acest gen, suntem un grup unit. Am planuri sa intram in play-off, sa jucam cat mai bine si sa ne calificam cu nationala. Evolutiile mele de cand am revenit din Italia ma incurajeaza si cred ca pot sa joc si la nationala mare.

Vrem sa facem o tara intreaga mandra si sa ne calificam cu nationala U21. Mai avem doua meciuri si vrem sa le castigam", a declarat Ianis Hagi la finalul meciului.