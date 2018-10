Nici macar Ronaldo nu s-ar potrivi 100%! Berlusconi le da interzis lui Messi, Neymar si Pogba la noua lui echipa :) Ce regula a pus la transferuri

Silvio Berlusconi, fostul patron al Milanului si prim ministru al Itailei, a cumparat o noua echipa de fotbal. El a devenit sef la Monza.

Berlusconi se implica din nou in fotbal, insa la un nivel mult mai scazut decat inainte. El a cumparat o echipa din Serie C, Monza 1912!

La Monza, Berlusconi spune ca vrea sa faca "ceva diferit fata de fotbalul actual".

Fostul patron al Milanului a anuntat ca va transfera jucatori tineri, fara tatuaje si tunsi frumos!

"La Monza avem un plan special. Va fi o echipa tanara, formata in principal din jucatori italieni. Trebuie sa aiba parul in ordine, e deja un frizer in oras care s-a oferit sa-i tunda.

De asemenea, fara barba si fara tatuaje, la fel cum nu treubie sa aiba cercei in urechi. Vor fi un exemplu de corectitudine pe teren. Isi vor cere scuze adversarilor dupa un fault si vor trata arbitrul ca pe un domn.

Daca li se va cere autograful, nu vor mazgali, ci vor scrie citet numele si prenumele. Vor umbla mereu imbracati sobru si la moda. Imi doresc ceva divers fata de fotbalul actual", a spus Berlusconi in presa italiana.

Desi nici Cristiano Ronaldo nu corespunde 100% profilului facut de Berlusconi, este recunoscut faptul ca portughezul a transmis in multe randuri ca nu isi va face tatuaje, intrucat este donator de sange. Pe de alta parte, Messi, Neymar ori Pogba sunt si ei recunoscuti pentru tatuajele, respectiv frizurile extravagante.