Poli Iasi - Viitorul, ora 21:00! Stoican a pierdut toate cele 7 meciuri contra lui Hagi! Echipele probabile

Poli Iasi - Viitorul, ora 21:00, este primul meci al etapei a 11-a, ultima runda inainte de pauza competitionala prilejuita de meciurile echipei nationale din Nations League.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Poli Iasi - Viitorul din aceasta seara va fi cea de-a 13 partida dintre cele doua echipe. Pana acum, Viitorul a fost echipa care a reusit sa adune cele mai puncte. Echipa lui Hagi a castigat 7 meciuri, in timp ce moldovenii au castigat de doar doua ori. Alte trei meciuri s-au terminat la egalitate.

Toate cele trei meciuri terminate la egalitate s-au jucat pe terenul celor de la Poli Iasi. In ultimul meci dintre cele doua formatii, Viitorul a castigat cu 1-0 dupa un gol reusit de Ianis Hagi.

Flavius Stoican s-a intalnit de 7 ori cu Gica Hagi din postura de antrenor. "Regele" a castigat toate cele 7 partide.

Cu o victorie in acest meci, Viitorul poate urca provizoriu pana pe locul 2 in clasament. De partea cealalta, Poli Iasi poate ajunge in zona play-off-ului in cazul unui succes.

Echipele probabile:

Poli Iasi: Rusu - Gallego, Mihaescu, Frasinescu, Pantiru - Qaka, Cioinac - Platinic, Flores, Sin - Cristea

Viitorul: Cojocaru - Lima, Tiru, Ghita, De Noojer - Vana, T. Baluta, Vl. Achim - I.Hagi, Vodut, Dragus