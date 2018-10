Probleme pentru Sumudica: al treilea egal consecutiv in Arabia Saudita! Budescu a fost trimis in Romania: "Poate reusesc ei sa-l recupereze!"

Probleme pentru Sumudica in Arabia Saudita.

Al Shabab, echipa pregatita de antrenorul roman, a remizat in deplasare, scor 1-1, cu Al Taawon. Al Shabab a ajuns astfel la a treia remiza consecutiva in campionat.

Au trecut pana acum 5 etape, iar echipa lui Sumudica are 9 puncte. Gaman a fost titular pentru Al Shabab in acest meci, in timp ce Budescu nu a fost oprit in lot.

Budescu a venit in Romania fiind convocat de Cosmin Contra pentru meciurile din Nations League cu Lituania si Serbia. Sunt sanse destul de mici ca Budescu sa joace pentru nationala avand in vedere problemele pe care le are la genunchi.

"Nu am vrut sa il fortez, desi aveam nevoie mare de el. Poate cei de la echipa natională reusesc sa il recupereze", a declarat Sumudica pentru DigiSport.