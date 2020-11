"Mi-a spart retina ce am vazut! Cum se poate asa ceva in Romania?!" Reactia oficialilor Craiovei dupa penalty-ul primit de FCSB la Medias

FCSB a ajuns lider in clasamentul Ligii 1, avand cu doua puncte mai mult decat Universitatea Craiova.

Ros-albastrii au castigat cu 3-2 la Gaz Metan, in urma unei lovituri de la 11 metri acordate in minutul 89 dupa ce Octavian Popescu a cazut in careu. Arbitrul a considerat ca tanarul jucator de la FCSB a fost faultat de Mihai Butean, Coltescu fiind ulterior criticat de mai multi oameni de fotbal in urma reluarilor fazei.

Una dintre cele mai vehemente reactii i-a apartinut lui Sorin Cartu. Presedintele Universitatii Craiova a declarat ca o asemenea decizie este inadmisibila, aruncand cateva sageti si spre managerul celor de la FCSB, Mihai Stoica.

"E de discutat ceea ce s-a intamplat acolo? Poate sa existe asa ceva in Romania? Se poate sa aiba cineva o decizie de o asa maniera? Asa ceva greu se vede pe terenul de fotbal. Ce s-ar fi intamplat daca acest penalty ar fi fost dat pentru Universitatea Craiova?

Ce ar fi facut Dan Petrescu, CFR Cluj sau MM Stoica? Ziceau ca sunt arbitri din Craiova, uite, decizii luate de ei care nu ne sunt favorabile. Uite ce penalty poate sa existe in 2020. Avem atatea camere, atatea televiziuni... Cum sa iei o asemenea decizie.



Eu nu comentez ce zice MM, isi apara interesele lui, nu asta este problema! Sunt intrigat de o asemenea decizie. Mi-a spart retina ceea ce am vazut. E foarte bine organizata aceasta echipa. Va fi foarte greu cu FCSB", a declarat Sorin Cartu, potrivit Fanatik.